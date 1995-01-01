Kanada svěřila Wilsonovi jasný úkol. Má střežit dva největší klenoty

10. února 11:30David Zlomek
Zatímco se fanoušci v Miláně těšili na technické finesy a nekonečnou kombinaci největších hvězd javorového listu, trenér Jon Cooper vytáhl z rukávu nečekaný tah. Na prvním olympijském tréninku v aréně Santagiulia se vedle nedotknutelného Connora McDavida a osmnáctiletého supertalentu Macklina Celebriniho neobjevil žádný z hračičků, ale zlý muž Washingtonu Tom Wilson. Muž, od kterého se čekala spíše role ve čtvrté lajně, tak najednou brousí led v absolutním hokejovém luxusu a jeho úkol je jasný: být štítem pro kanadské klenoty.
Cooperovo rozhodnutí sice vyvolalo u hokejových puristů lehké pozvednutí obočí, ale kouč si z toho nic nedělá a situaci glosuje s humorem sobě vlastním. „To složení bylo hlavně pro vás novináře. Aby byl Connor chráněný, kdyby se náhodou strhla nějaká rvačka,“ smál se Cooper po tréninku.
Přítomnost Wilsona má být jasným vzkazem pro soupeře, že na kanadské hvězdy se nesahá. Navíc Cooper moc dobře ví, co v jednatřicetiletém silovém útočníkovi má. Wilson letos v dresu Capitals prožívá parádní ročník, sbírá téměř bod na zápas a jeho fyzická hra je pro soupeře noční můrou.
Samotný Wilson, který se do národního týmu pro největší turnaje probojoval po dlouhé pauze, neskrývá nadšení, ale zůstává nohama na zemi. „Jsou to dva z nejlepších hráčů na světě. Mají neuvěřitelnou šikovnost, hokejové IQ i rychlost. Když jim dám puk, bude v dobrých rukou. Můj úkol je jasný, dostat jim ho a pak se tlačit do brány. Je to splněný sen a cítím obrovskou hrdost, že můžu oblékat tenhle dres. Udělám cokoli, co bude potřeba, aby tahle země vyhrála,“ prohlásil Wilson.
Spolupráce s McDavidem je však pro každého křídelníka výzvou, i pro tak zkušeného borce, jako je Wilson. Tempo, které kapitán Edmontonu nasazuje, je totiž z jiného světa. Wilson přiznal, že se už během prvního sklouznutí museli sladit, aby si nepřekáželi. McDavid mu prý hned na ledě udílel instrukce, jak se pohybovat.
Zatímco Celebrini a McDavid mají v letošní sezóně NHL dohromady 177 bodů, Wilson do lajny přináší úplně jiný rozměr, má na kontě více trestných minut i hitů než jeho dva parťáci dohromady. Kanada vtrhne do turnaje už ve čtvrtek ostře sledovaným duelem proti české reprezentaci. A i když Cooper říká, že sestava ze začátku turnaje nemusí být ta, která ho bude končit, vzkaz nejen pro české obránce je jasný: Pokud budete chtít zastavit McDavida, budete se muset nejdřív probojovat přes bodyguarda z Washingtonu.
