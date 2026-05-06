Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00Jiří Lacina
Bylo skvělé sledovat Sidneyho Crosbyho na světovém šampionátu v loňském i letošním roce, ani jeho účast ale nepřiměla Kanadu sáhnout si na dno. Mužstvo nadupané hráči z NHL, přičemž šlo z velké části o hvězdná jména, se vrací domů potřetí za sebou bez medaile.
Netřeba dodávat, že jediné, co Kanadu na podobných turnajích zajímá, je zlato. Pokud ale vybouchnete i v utkání s Norskem, s nímž se javorový list trápil už ve skupině a pak prohrál v souboji o bronz, reakce se dají očekávat.
Média popisují prohru jako „ostudnou“, „nepřijatelnou“, padají fráze ve smyslu „tohle měla být jasná výhra“, „snadný bronz“ apod.
Už po Naganu řekl zlomený Marc Crawford: „Už to není jen naše hra“. Kanada přitom stále vystupuje na světových turnajích se zjevnou dávkou nadřazenosti. Soupeřem jim přitom dávno nejsou jen Spojené státy americké, které ji srazily na kolena na olympiádě.
Špička se srovnává. Švýcarsko hrálo po třetí za sebou ve finále mistrovství světa. Rozmetalo soupeře sedmi výhrami, vlastně ani ve finále po šedesáti minutách neprohrálo... Norsko na turnaji opakovaně ukázalo, že je hokejovou zemí budoucnosti. S mladými hráči pravidelně trápilo favority a bronzové medaile byly naprosto zasloužené.
„Trvalo nám příliš dlouho, než jsme se dostali do našeho tempa. Měli jsme dobré pasáže až v závěru druhé a ve třetí třetině, ale nehráli jsme kompletních šedesát minut. Norsko zaslouží velké uznání, hrálo s obrovskou hrdostí a nasazením. Měli jsme skvělé lidi, výborné lídry a světové hráče, ale bohužel to neskončilo, jak jsme chtěli,“ shrnul trenér Misha Donskov.
CBC, TSN i Sportsnet označují výsledek za jeden z největších kanadských nezdarů v dějinách MS a historický úspěch Norska. Fanoušci mluví o „ponížení“, těžko přijímají porážku se zemí, které ještě nedávno patřila k outsiderům.
Je nad slunce jasné, že ani kolébka hokeje se Sidneym Crosbym v sestavě už nemá na světovém fóru nic garantováno. A to pozor. Prožíváme éru, kdy na mezinárodní scéně chybí Rusko. Cesta k medaili přitom ani za těchto okolností není jednodušší.
Kanaďané si musí nejen na oko, ale doopravdy přiznat, že hokej už není jen jejich hra a bez stoprocentního nasazení jim žádná medaile do klína nespadne. Natož ta zlatá.