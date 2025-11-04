Kanada nejspíš vynechá z nominace jednu z vycházejících hvězd, která to bude?

4. listopadu 16:34Jakub Ťoupek
Hodně se mluví o tom, kdo se dostane do nominace olympijských týmů svých zemí. Vidíme, jak se hráči zlepšují, ať už mají místo jisté, nebo jsou na hranici pro své národní výběry. Velkou otázku řeší kanadský realizační tým. Bedard nebo Celebrini?
Oba hrají v týmech, které se podle očekávání umístí na spodních příčkách tabulky. Tito hráči však předvádějí stále lepší a lepší výkony. Macklin Celebrini hrál na letošním mistrovství světa, kde za Kanadu zaznamenal 8 bodů v 10 zápasech (4 +4) po boku Sidneyho Crosbyho. Bedard pozvání odmítl, ale v roce 2024 zaznamenal za Kanadu 8 bodů (5+3) v 10 zápasech.
Oba byli v srpnu pozváni na orientační kemp týmu Kanady, ale vybrán bude pouze jeden z nich. Kdo to ale bude zůstává zatím tou největší nezodpovězenou otázkou. Oba hráči se na začátku sezóny dostávají do solidní formy a postupně se v pomyslném žebříčku posouvají nahoru.
Macklin Celebrini má 18 bodů v 13 zápasech. V trápícím se San Jose však svými výkony vyniká. Na dres dostal „A“ a dostal se do role lídra týmy, jak na ledě, tak mimo něj. Jednička draftu 2024 na sebe upoutala veškerou pozornost už v minulé sezóně. Nyní ale přeřadila na vyšší rychlostní stupeň.
Celebriniho výhoda by se mohla skrývat v jeho vnímání hokeje. V porovnání s o rok starším krajanem je elitní centr Sharks všestrannější, spolehlivější, zodpovědnější při práci do defenzivy. Pro Kanadu využitelný na více pozicích.
Connor Bedard však postupně startuje své motory a ukazuje, jak během off-season vyzrál. Bedard pomohl Blackhawks k lepšímu než očekávanému startu. Svoje velmi dobré výkony na ledě okořenil i 16 body ve 13 utkáních. Po skvělém startu opět Hawks lehce upadají, jednička draftu 2023 je ale po dosavadních utkáních +7.
Look at Bedard man
— The Blackhawks Cowboy (@BHawkCowboy) November 4, 2025
He just won’t quit.
Different animal this year #Blackhawks
pic.twitter.com/VFBZL7DX3b
Po prvním hattricku na Bedarda přišla otázka, zda už řeší případnou účast na turnaji v Itálii. „Kanada má tolik úžasných hráčů, konkurence je obrovská, takže jednoduše nikdy nevíte... Ale udělám všechno pro to, abych se tam dostal," odpověděl Bedard, který je odhodlaný udělat pro nominaci vše.
Podle Darrena Dregera z TSN je realizační tým Kanady rozhodnutý, že místo v týmu dostane jen jeden z těchto supertalentů a kamarádů. Oba kanadští centři totiž vyrůstali v Severním Vancouveru a před sezónou spolu s dalšími hokejisty NHL i mladými nadějemi z regionu trénovali.
Kanadský tým má opět konkrétní plán pro sestavení týmu. Ne vždy s sebou berou trenéři mladé hráče. Stačí se podívat, jak litovali, že v roce 2006 nevzali Crosbyho. Nelze ignorovat to, co tito hráči dokázali na mezinárodní scéně. O místo mladíka mezi zkušenými bojují dva generační talenti.
„Nemusíte splňovat věkové limity, abyste si místo v sestavě vybojovali. Když jste dostatečně dobří a pomůžete nám zvítězit, bereme vás,“ hlásil generální manažer Doug Armstrong. "Každopádně je příjemné, že máme s nominací čas až do ledna," dodal ke kanadské výběrové strategii
Který z nich to nakonec bude?
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.