Kämpfova nemožná mise? Zachránit rozsypané Canucks jako druhý centr

25. listopadu 10:00David Zlomek
David Kämpf si po měsících nejistoty vybral místo, kde dostane znovu prostor, i kdyby mělo jít o nejtvrdší výzvu kariéry. Po ukončení kontraktu v Torontu, kde se propadl až na farmu a neviděl cestu zpět, sáhl po nabídce Vancouveru, který zoufale hledá centra. „Chtěl jsem ještě jednu šanci a tohle byla nejlepší možnost. Chci si dokázat, že pořád můžu hrát NHL. Je to o mně, ne o tom, co si myslí ostatní,“ popsal Kämpf svůj krok.
Canucks jsou ale ve stavu, kdy hráč jeho typu nepřichází do klidného prostředí, ale rovnou do ohně. Tým přišel o většinu svých centrů a pokus posunout nově získaného Lukase Reichela mezi elitní šestku rychle zkrachoval, zatímco mladíci Max Sasson a Aatu Räty se v NHL teprve rozkoukávají. A tak není divu, že se Kämpf ocitl hned ve druhé formaci.
„Neřešil jsem, jak si tým stojí. Hlavní bylo, že tady vidím prostor. Je to těžší chvíle, ale musíme jen pracovat a zlepšit se hlavně v obranném pásmu. Pokud vyhráváme souboje, máme puk a můžeme hrát nahoře,“ vysvětlil. Právě to je oblast, kde by měl Vancouveru okamžitě pomoci. Obranný systém se během letoška rozpadl a absence zkušených centrů ho dál podkopává.
I když Vancouver prohrál všechny tři zápasy, v nichž Kämpf nastoupil, jeho formace s Brockem Boeserem a Conorem Garlandem patřila v posledních utkáních k nejaktivnějším. Oba křídelníci měli řadu pokusů a forček fungoval, pouze chyběla finální přesnost. „Je mi ho skoro líto, mohl mít několik asistencí, kdybychom proměnili šance,“ připustil Garland. Podobně mluvil i Boeser, který ocenil jeho inteligenci a práci bez puku.
Český obránce Filip Hronek, který s Kämpfem hrál na reprezentačních akcích, nebyl překvapený jeho rychlým zapojením. „Je to chytrý hráč a každý ví, co dokáže dozadu. Ale má i víc ofenzivy, než se zdá. Jen nikdy nedostal šanci hrát s takhle dobrými hráči,“ uvedl Hronek.
Kämpf přitom mohl udělat přesný opak, tedy zůstat v Torontu, vyčkat a pobírat garantované peníze. Místo toho sám dobrovolně opustil stabilitu a spustil restart své kariéry: „Nebyl to dobrý začátek sezony. Ale jsem zpátky v NHL, jsem tu deset dní a jsem pozitivní. Chci si každý den užít a vrátit se na svůj level.“
