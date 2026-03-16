Kämpf čeká na debut za Capitals

29. března 15:59

Josef Potůček

Český útočník David Kämpf má za sebou týdny, které by vydaly na menší hokejový příběh. Účast na olympiádě, přestup do Washingtonu, administrativní komplikace, narození dítěte — a k tomu čekání na první střídání v novém dresu. Dobrá zpráva pro fanoušky? Ta největší překážka už padla.

Po trejdu z Vancouveru totiž rodáka z Jirkova přibrzdil problém, který hokejkou ani bruslemi nelze vyřešit - pracovní víza. Kvůli nim nemohl nastoupit a první zápasy tak sledoval pouze z tribuny. Do toho přišla i důležitá životní událost: 19. března se mu ve Vancouveru narodil jeho druhý potomek, dcera, a Kämpf tak logicky upřednostnil rodinu.

Teď už je ovšem zpět s týmem, začleněn do tréninků Capitals během jejich venkovního tripu.

Podle klubového komentátora Johna Waltona se sice zatím nezapojil do modelovaných formací, ale trenér Spencer Carbery jeho brzký debut nevyloučil.

„Pořád řešíme pár věcí, takže sestava se může ještě změnit. Uvidíme dnes večer,“ říkal Carbery před čtvrtečním zápasem v Utahu. „Je ale skvělé ho mít zpátky. Ve Vancouveru po narození dítěte trochu bruslil. Snažíme se ho dostat co nejrychleji do tempa.“

Ukáže se v sestavě v noci na středu, kdy Capitals hostí Flyers?

Aktuálně z nhl.cz

Skokani roku! Bída minulou sezónu, bída do prosince. A pak obrat

29. března 18:00

Perfektní finiš, ale příliš pozdě. Fanoušci Devils se ptají, co bude dál

29. března 14:00

Sedm gólů v osmi zápasech. Posila Seattlu si vystřílela novou smlouvu, jednání začínají

29. března 12:00

Budou mě chtít dostat a já tam budu, hlásí Gudas. I přes zranění touží po odvetě s Maple Leafs

29. března 10:26

nhl.cz doporučuje

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

