Kämpf čeká na debut za Capitals

29. března 15:59Josef Potůček
Český útočník David Kämpf má za sebou týdny, které by vydaly na menší hokejový příběh. Účast na olympiádě, přestup do Washingtonu, administrativní komplikace, narození dítěte — a k tomu čekání na první střídání v novém dresu. Dobrá zpráva pro fanoušky? Ta největší překážka už padla.
Po trejdu z Vancouveru totiž rodáka z Jirkova přibrzdil problém, který hokejkou ani bruslemi nelze vyřešit - pracovní víza. Kvůli nim nemohl nastoupit a první zápasy tak sledoval pouze z tribuny. Do toho přišla i důležitá životní událost: 19. března se mu ve Vancouveru narodil jeho druhý potomek, dcera, a Kämpf tak logicky upřednostnil rodinu.
Teď už je ovšem zpět s týmem, začleněn do tréninků Capitals během jejich venkovního tripu.
Podle klubového komentátora Johna Waltona se sice zatím nezapojil do modelovaných formací, ale trenér Spencer Carbery jeho brzký debut nevyloučil.
„Pořád řešíme pár věcí, takže sestava se může ještě změnit. Uvidíme dnes večer,“ říkal Carbery před čtvrtečním zápasem v Utahu. „Je ale skvělé ho mít zpátky. Ve Vancouveru po narození dítěte trochu bruslil. Snažíme se ho dostat co nejrychleji do tempa.“
Ukáže se v sestavě v noci na středu, kdy Capitals hostí Flyers?