Kam zmizel Kessel? Železný muž bojuje o třetí Stanley Cup z tribuny

Poprvé od roku 2009 zůstává mimo sestavu. Ano, vynechat zápas v NHL je pro Phila Kessela vskutku mimořádná událost, dokonce i k porodu svého potomka odletěl až poté, co si loni střihl jedno střídání za arizonské Kojoty. Ostatně se tu bavíme o největším "Iron Manovi" v dějinách NHL. Teď ale dvojnásobný vítěz stříbrného poháru nehraje a mnozí se ptají proč. Odpověď je přitom veskrze jednoduchá. Coach decision. Rozhodnutí trenéra.

Nejprve si ujasněme jednu věc, Kesselova rekordní série trvá, zůstává nepřerušena, počítají se do ní jen zápasy ze základní části.

A v té nastoupil populární Američan už do 1064 duelů za sebou. Naposledy nehrál před 14 lety, ještě jako člen torontských Maple Leafs. Od toho momentu nechyběl nikdy, a to ani v play-off, až do letošního prvního kola s Winnipegem.

Od páté partie s Tryskáči je Kessel zaparkovaný na tribuně.

Už totiž není tím dynamickým forvardem, co byl veledůležitý při pittsburském double v letech 2016 a 2017. Už mu to tolik nejezdí, chybí jeho bruslení pověstná výbušnost, což se projevilo i na výrazném poklesu produktivity.

V základní části zvládl Kessel jen 36 bodů, skromnější účet měl už jen jako nováček.

Směrem dozadu se pak stal pro vlastní spoluhráče hrozbou, na defenzivní povinnosti má Bruce Cassidy, kouč Vegas, lepší plejery. Je koneckonců otázkou, zda by Kessel odehrál všech 82 utkání, kdyby byli Zlatí rytíři kompletně zdraví a nepotýkali se s absencemi.

Marodka se každopádně vyčistila v pravý čas, a tak se Kessel v play-off rychle stal tím, kdo drží Černého Petra.

Ze sestavy ho vyšoupl návrat Williama Carriera, přednost před ním pak ve třetí či čtvrté lajně dostali dříči jako Michel Amadio či Teddy Blueger.

Právě Bluegerův nedávný přestup (přišel od Tučňáků) citelně zvýšil konkurenci v útočných řadách Golden Knights, stejně jako návrat uzdraveného kapitána Marka Stonea.

Vegas tak pro Kessela, kterého provází pověst nejméně vysportovaně vypadajícího profesionálního sportovce Ameriky, nemá flek. Hráč, s nímž se táhne přifouknuté renomé pojídače hotdogů, tak sedí.

Pro něj velmi netypická role, i přes pochybnosti o jeho životosprávě vytvořil jeden z nejpůsobivějších rekordů v NHL, i přes různé žerty ze strany fanoušků býval výjimečně efektivním střelcem (šestkrát dal přes 30 gólů) i pilným sběračem bodů (92 je jeho osobák).

Jenže čas nezastaví nikdo, Kesselovi je pětatřicet a už při loňském podpisu s Vegas se objevily oprávněné obavy, že to bude mít hodně složité se v nabitém kádru prosadit. Zlatí rytíři v něm ovšem viděli i mentora, machra s tunou zkušeností.

A ty může předávat i bez bruslí na nohou.

