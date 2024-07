Kam za Stanley Cupem? Tampa byla jasná volba, říká Guentzel

Jake Guentzel ví, co je potřeba k získání Stanley Cupu, protože se mu to podařilo s Pittsburghem v roce 2017. Nyní vstupuje do své deváté sezóny v NHL a chce to zopakovat v Tampě Bay Lightning. Kde jinde, ptá se obrazně.

Právě Lightning, kteří vyhráli pohár v letech 2020 a 2021 a v každé z posledních sedmi sezon se kvalifikovali do play off, považuje útočník za ideální volbu.

„Všichni tam ví, jak vyhrávat,“ řekl Guentzel. „Mají to prostě v sobě. A já stále cítím, že máme šanci vyhrát.“

Guentzel byl vyměněn Carolinou do Tampy Bay za volbu ve třetím kole draftu NHL. Devětadvacetiletý hráč pak sedmiletou smlouvu na 63 milionů dolarů.

Očekává se, že Guentzel bude hrát v první šestce se útočníky Nikitou Kučerovem, Braydenem Pointem, Brandonem Hagelem a Anthonym Cirellim. Všech pět hráčů má smlouvu minimálně na další tři sezóny, jádro útoku je tedy hotové.

„V týmu je spousta špičkových hráčů, elitních hráčů, a pro mě a mou rodinu je to neuvěřitelná příležitost vyzkoušet si něco nového,“ dodal Guentzel. „Bude to zábava. Bude to jiné, bude to náročné, ale je to něco, na co se těšíme.“

Guentzel, kterého si Pittsburgh vybral ve třetím kole draftu 2013, má na kontě 491 bodů (227 gólů, 264 asistencí) v 520 zápasech základní části za Hurricanes a Penguins a 67 bodů (38 gólů, 29 asistencí) v 69 zápasech play off. Je prostě osvědčenou silou.

Lightning však v poslední době trochu ustoupili ze slávy, letos vypadli v prvním kole, když v pěti zápasech podlehli pozdějšímu šampionovi Floridě Panthers. „Chci jim pomoci pokusit se vyhrát Stanley Cup,“ zavelel Guentzel. „To je vždycky hlavní cíl.“

Během pár měsíců vystřídal tři kluby, a tak se už nemůže dočkat, až zase začne.

„Je to nový tým, nová divize a nová příležitost,“ usmál se Guentzel. „Loňský rok byl pro mě opravdu odlišný kvůli zranění, výměně a tak dále, ale také jsem se toho hodně naučil. Uvidíme, co se nám společně podaří udělat. Pokud budu hrát svou hru a svůj styl hokeje, snad to klapne a dokážeme něco opravdu výjimečného.“

