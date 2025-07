Kam s Kadrim? Pět možných destinací pro zkušeného centra Flames

Nazem Kadri zažil v Calgary povedenou sezonu, přesto se znovu spekuluje o jeho možném odchodu. Zkušený centr by mohl posílit tým, který hledá produktivního lídra do druhé formace. Které kluby dávají největší smysl?

Už při svém příchodu do Calgary v roce 2022 vzbuzoval Nazem Kadri velké očekávání. Jeho přínos pro tým nikdy nevyprchal a i letos odehrál kompletní porci zápasů, nasbíral 67 bodů a byl jedním z nejvýraznějších lídrů týmu. Přesto se opět rozbíhají debaty o jeho možném přesunu. Flames totiž staví kádr směrem k budoucnosti a Kadriho vysoký plat i věk mohou do této rovnice přinášet otázky.

Kanadský útočník má stále platnou smlouvu na čtyři roky s ročním příjmem sedmi milionů dolarů a navíc chráněný status v podobě klauzule o nevyměnitelnosti. Pokud by ale souhlasil s přesunem, zájemců by se našlo dost – a některé týmy by mohly nabídnout protihodnotu, která Flames zaujme. Které destinace dávají největší smysl?

Montreal Canadiens

Hledání druhého centra za Nicka Suzukiho patří mezi dlouhodobé priority Canadiens. Kadri by mohl být ideálním řešením – přinese zkušenosti, tvrdost a bodový přínos. Navíc vyrůstal jako fanoušek Montrealu, takže motivaci by jistě měl. Canadiens mají bohatý arzenál mladých hráčů i draftových výběrů, kterými by mohli případnou výměnu vyvážit.

New Jersey Devils

Devils disponují elitním duem Hughes–Hischier, ale v nižších formacích jim chybí větší hloubka a zkušenost. Kadri by do třetí řady perfektně zapadl, zvládl by i defenzivnější roli a přinesl vítěznou mentalitu. New Jersey má navíc mladé talenty, které by Flames mohli přitahovat – třeba Dawson Mercer.

Carolina Hurricanes

I Carolina potřebuje posílit střed útoku. Kadri by mohl být ideálním centrem do druhé lajny – nejen herně, ale i charakterově. Hurricanes mají dostatek prostoru pod platovým stropem a na rozdíl od jiných klubů i draftové výběry.

Colorado Avalanche

Co návrat do známého prostředí? Kadri byl důležitým článkem při zisku Stanley Cupu v roce 2022 a Colorado stále hledá způsob, jak svůj tým vylepšit. Návrat by byl atraktivní pro obě strany, otázkou ale je, zda Avalanche dokáží sestavit smysluplný balíček, který by Flames přesvědčil.

Toronto Maple Leafs

Tahle varianta by měla nádech symbolického návratu. Kadri odstartoval kariéru právě v Torontu a návrat do známého prostředí by jistě přivítal. Problémem ale je nedostatek výběrů v draftu a předchozí neúspěšná jednání mezi oběma kluby. Calgary už dříve odmítlo nabídky Maple Leafs týkající se jiných hráčů a nyní by se situace mohla opakovat.

Co dál?

Flames zatím s žádným klubem nejednají v pokročilé fázi. Generální manažer Craig Conroy zdůrazňuje, že Kadri je stále důležitou součástí sestavy. Pokud by se ale objevila nabídka, která by Calgary pomohla v přestavbě a Kadri by s ní souhlasil, tak výměna rozhodně není vyloučená.

