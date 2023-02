Kam s Hertlovým parťákem a co za něj? Zájemci krouží kolem Meiera

S Tomášem Hertlem jsou sehranou dvojkou. Český dříč maká, bojuje o puky, vyhrává buly a přihrává. Timo Meier zpravidla zakončuje. Na Švýcarovu čepel nicméně už mnoho puků od věčně dobře naladěné osmačtyřicítky nejspíš nepřilétne, na spadnutí je výměna. Dlouho byli favoritem v honu na Meiera newyorští Rangers, jenže po jejich kšeftu se St. Louis Blues a zisku Vladimira Tarasenka se do popředí dostávají jiné kluby.

Meier a Blueshirts?

Tohle spojení nejspíš zůstane jen na papíře. Nebude skutečností, na Manhattanu by museli povolat nejspíš Davida Copperfielda, aby po Soše svobody nechal zmizet i pár vysokých smluv z platového stropu.

Kouzla by byla potřeba obzvlášť s ohledem na kvalifikační nabídku, která pro Meiera na příští sezonu činí rovných deset milionů dolarů.

O tom, že rychlý a po gólech hladový forvard půjde o dům dál, je každopádně takřka se stoprocentní jistotou již rozhodnuto.

Podle jeho agenta Claudea Lemieuxe neprobíhají mezi San Jose Sharks a Meierem jakákoliv, ani byť jen počáteční jednání o novém kontraktu. „Trejd je vysoce reálný,“ nechal se slyšet. Žraloci jsou zkrátka připraveni rodáka z Herisau obětovat za vyhlídku lepších zítřků.

Co má San Jose, potažmo GM Mike Grier, za Meiera, autora 30 gólů a 51 bodů, žádat?

Zdroj obeznámený s děním v kalifornském klubu mluví o tom, že Grier požaduje první kolo draftu, mladého hráče, co pravidelně nastupuje v NHL a jednoho špičkového juniora, případně dva velmi solidní.

„Odstupné bude velmi pravděpodobně podobné tomu, jaké získali vancouverští Canucks za Bo Horvata,“ míní nejmenovaný funkcionář z NHL. Pro připomenutí Horvat vyšel NY Islanders na Anthonyho Beauvilliera, Aatu Ratyho a podmínečnou první volbu v červnovém draftu.

Na balíčcích takového rázu teď mají usilovně pracovat zejména dvě organizace: New Jersey Devils a Hurikáni z Caroliny.

Druhý z jmenovaných celků před pár dny zapsal na listinu dlouhodobě zraněných hráčů Maxe Paciorettyho, prostor na Meierovu stropovou zátěž tedy rozhodně má. Navíc ambice jsou jen ty nejvyšší, i s ohledem na předváděnou hru.

Ďáblové by museli být kreativnější, ale Toma Fitzgeralda, GM New Jersey, nikdy nepodceňujte. Umí překvapit. Bude to platit i tentokrát?

