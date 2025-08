Kam s Girardem? Avs mají problém s místem v sestavě i ve stropu

Vypadá to, že Colorado Avalanche stále neví, co si počít se Samuelem Girardem. Ať už se to navenek prezentuje jakkoliv, zdá se, že klub s ním do budoucna příliš nepočítá. Spekulace o výměně nejsou žádnou novinkou, ale poslední kroky Colorada jen potvrzují, že tenhle scénář zůstává ve hře.

Zdroje ze zámoří tvrdí, že Avalanche byli těsně před 1. červencem velmi blízko podpisu Ryana Lindgrena, který nakonec skončil v Seattlu. A pokud se vás klub snaží nahradit jiným levým bekem, není těžké pochopit, co to znamená. Lindgren byl už po příchodu na deadline druhým nejvytěžovanějším levákem po Devonu Toewsovi. Kam by se tedy vešel Girard? Třetí pár? To se moc nezdá.

Jenže Lindgren nedopadl a místo něj dorazil veterán Brent Burns – pravák. A to nechává Girarda jako jednoho ze dvou leváků na soupisce. Takže teoreticky má místo jisté. Prakticky? Ne tak docela.

V základní části minulého ročníku měl Girard stále své slušné postavení, přes 20 minut na zápas, jasná trojka v hierarchii obránců. Jenže play-off ukázalo jinou realitu. V prvních dvou zápasech série s Dallasem byl až ve třetí dvojici s Erikem Johnsonem a na ledě trávil pátý nejvyšší čas. V dalších pěti duelech sice postoupil do druhého páru vedle Mansona, ale i tak odehrál v průměru jen 17 minut. Méně než Lindgren. A to je důležité.

Avs zjevně posouvají Girarda ze své hlavní osy obrany, a pokud se současná situace nezmění, setrvání hráče s cap hitem pět milionů dolarů na pozici čtvrtého nebo pátého beka nedává moc smysl. Stejně jako jim nedávalo smysl udržet Charlieho Coylea za podobnou cenu na třetím centru.

Situace kolem Girarda tak zůstává velmi napjatá. Je kvalitní bek, ale klub mu nevěří tolik jako dřív. A pokud přijde správná nabídka, není pochyb, že Colorado do výměny půjde.

