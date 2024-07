Kam s českými kanonýry? Flek stále hledají Vrána, Zadina i Kubalík

Nevešli se do českého výběru pro mistrovství světa a klidně se může stát, že se nevměstnají ani na žádnou z 32 soupisek v NHL. Jakub Vrána s Filipem Zadinou, borci s mimořádným střeleckým instinktem, zůstávají týden po otevření hráčského trhu na ocet. A platí to i pro dalšího šutéra Dominika Kubalíka. Ten Pragano zažil a také má zcela příznačně největší šanci smlouvu sehnat.

Kubalík?

Do Ottawy se těšil, chtěl ukázat, že mu to pořád pálí, ale nakonec z toho bylo jen 11 gólů a trápení mnohdy ve čtvrté brázdě.

Přesto už měsíc dozadu radil uznávaný web The Hockey News angažovat plzeňského rodáka Tampě.

Proč?

Těžko si Kubalík bude diktovat víc než gáži kolem ligového minima. Zároveň je to ovšem hráč, co v minulosti dokázal nasázet za sezonu 30 fíků, dvakrát atakoval metu 50 bodů.

Jeho příchod za drobné by byl minimálním riskem. A mohl by se ohromně vyplatit.

"Může být excelentním doplněním druhé, třetí lajny a také přesilovkové formace," míní Michael DeRosa z The Hockey News.

Kubalík za Stamkose na přesilovku? Proč ne!

Kubalík stále není starý, za pár týdnů oslaví teprve devětadvacáté narozeniny. Vedle vhodných parťáků si klidně rozpomene na svá báječná léta.

U Bolts by měl na koho navázat, ještě nedávno za ně válel Ondřej Palát, další z letošních světových šampionů.

Dávalo by vám Kubalíkovo spojení s Tampou smysl?

Co se jevilo zajímavé na konci května, má nyní ještě větší logiku. Nejen díky pěti přesným zásahům v Praze. Poté, co kádr Blesků opustil Steven Stamkos, prvotřídní snajpr, by se někdo podobně pohotový hodil.

Kubalík se do puku rád opře. A hokejistů schopných mu to "nalít" zůstalo v Cooperově mančaftu dost.

A třeba se čerstvému otci ozve ještě někdo jiný.

I kvůli tomu, že pracovitý sympaťák s jednaosmdesátkou, který má i doma mezi sousedy pověst slušného a ohromně skromného chlapa, nemá žádný cejch.

Vrána s polámanými křídly rovná se farmář

Jiné je to u Vrány. Vítěz Stanley Cupu z roku 2018 si kvůli závislosti polámal křídla a po slibných startech pohořel v Detroitu i St. Louis.

Klobouk dolů, že se vlastním démonům postavil.

Rudá křídla ho nicméně raději pustila o dům dál, u Blues také narazil a to především kvůli laxní hře bez puku.

Je v ideálním hokejovém věku, měl být na vrcholu kariéry, jenže v ročníku 2023/24 byl spoustu času jen farmářem. V NHL se trefil pouze dvakrát.

To, že stále čeká na kontrakt, potvrzuje, že víra zámořských klubů v letňanského odchovance prakticky vymřela. Musel by nejspíš někde zaujmout na zkoušce.

A že první kroky v novém prostředí mívá silné!

Pravděpodobněji ovšem vypadá Evropa, kde by mohl dostat pěkné peníze bez nepříjemné nejistoty v podobě try-outu.

Rychlý je pořád, ránu zápěstím má skvostnou, na poměry většiny kontinentálních lig jde stále o nadstandardního hráče, ne-li hvězdu. Je to ostatní budou muset odbránit.

Když mu na podzim vytýkali nedostatky v defenzívě, tázal se řečnicky: "Jaký jsem podle vás hráč?"

Svou roli viděl jinde. Náznak zmoudření ukázal při marném boji o mistrovství světa, kdy hlásil: "Přijmu jakoukoliv roli." Slova nestačila.

Zadinův vabank nevyšel. A teď Pardubice?

Stejně (Evropou) může dopadnout i obdivuhodný risk Zadiny.

Nechal loni peníze na stole, chňapl po šanci od San Jose Sharks, jenže v jejich dresu nepřesvědčil.

Ano, dal 13 branek, jenže skončil na čísle -44 a kvůli kolísavým výkonům putoval sestavou.

Ve čtyřiadvaceti působí jako stín frajera, co na MSJ kdysi nasázel sedm tref. Potenciál šestky draftu nenaplnil. Že by byly slyšet alespoň zvěsti, kde by se v NHL mohl upíchnout? Kdepak!

Možná by mu evropský hokej seděl víc.

I na starém kontinentě bude mít případně co dokazovat, Rulíkovo NE směrem k MS je jasný signál.

Třeba by mu pomohl táta Marek v Pardubicích, byť se junior spojení s Dynamem na jaře bránil.

Ani famózní cit pro koncovku není zárukou zářné kariéry. Tři ještě nedávno obdivovaní plejeři o tom vědí své. Žádnému ale není ani třicet, stále mohou povstat. Držme place.

Komu z nich se podle vás podaří udržet v NHL a kdo nejúspěšněji vzkřísí svou hokejovou pouť?

Share on Google+