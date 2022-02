Kam odejde Giroux? Nejlepší hráč All Star Game ukázal svou cenu

Zápas hvězd určitě není vypovídajícím měřítkem kvality, ale Claude Giroux znovu ukázal, že hokej pořád umí. Aktuálně nejužitečnější hráč NHL All Star Game je už dlouhou dobu předmětem spekulací o výměně a nutno říct, že komunita Flyers by mu jí přála.

Kapitán Letců je stále platný a produktivní. Průběžně nasbíral ve 42 zápasech 35 bodů (15+20), lepší je ve Philadelphii jen Cam Atkinson (36). Girouxovi je ale už třiatřicet let, celou profesionální kariéru strávil v jednom klubu a i jeho největší kluboví fanoušci by mu zkrátka možnost zahrát si o Stanley Cup přáli.

Ta je tím reálnější, čím vzdálenější je Letcům postup do vyřazovací části. Osmička účastníků play off se na východě profiluje stále ostřeji a Philadelphie hledí z průběžného dvanáctého místa na postupové břehy už se 17 bodovým odstupem.

Girouxovi končí po sezóně smlouva. Dočká se výměny?

Asi málokoho překvapí, že z odpovědi na tuto otázku během All Star víkendu poněkud diplomaticky vyklouznul. „Zbývá pořád hodně času. To je jediné, co vám k tomu můžu říct. Stále je před námi hodně zápasů. Samozřejmě play off pro nás, při tom v jaké jsme pozici, bude hodně těžko dosažitelné, ale už jsem viděl šílenější věci.“

Pamětníkům se vybaví třeba rok 2010. Tehdy urval Giroux se svým týmem osmou postupovou příčku až v úplně posledním duelu s přímým konkurentem o toto místo. Philla porazil Rangers 2:1 po nájezdech. A kdo pamatuje, asi hned tak nezapomene následující spanilou pohárovými boji. Až ve finále nestačili Letci na nadupané Chicago. Dvaadvacetiletý Giroux byl u toho a v play off přispěl vynikajícími 21 body (10+11) ve 23 utkáních.

Letos už je zřejmě takový scénář utopický, aspoň v nějaké zlepšení ale kapitán doufá. „Potřebujeme se uzdravit. Sean Couturier, Kevin Hayes, Joel Farabee, Ryan Ellis. Až budou všichni tihle chlapi zpátky, doufejme, že se vrátíme do hry,“ věří týmový vůdce.

Než se dá celá sestava Flyers znovu dohromady, bude už možná Giroux pryč. Mezi zájemci o jeho služby prý je třeba Colorado, ale ruku na srdce, kdy by o takového borce nestál? „Upřímně bych ho rád viděl hrát o pohár, ale zase je to chlap, který nosí dres Philly s céčkem s hrdostí. Takže uvidíme, co se stane,“ řekl o víkendu Steven Stamkos.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+