Kalamita ve Vancouveru. Bučení, hvězda na tribuně, dresy na ledě

Být fanouškem Vancouveru musí být hodně náročné. I když, tomu, co se v poslední době děje, se možná příznivci Canucks už jen smějí. Veřejná kritika od prezidenta klubu, hvězdy na tribuně, bučení fanoušků a hozené dresy na led.

Canucks přitom před sezonou zářili spokojeností, pojistili si klíčového útočníka J. T. Millera a do sezony šli s mírnou pozitivitou. Ten utnula série ztracených vedení v zápase a momentální šňůra sedmi proher.

„Mám to stejně jako každý fanoušek, je to frustrující, těžko se na to dívá. Neměli jsme dobrý kemp a přeneslo se to do sezony. Je tam spousta špatných návyků,“ řekl například o víkendu prezident klubu Jim Rutherford. A opravdu není ve zvyku, aby takto vysoce postavení činovníci hlásali kritiku veřejně.

Nespokojenost dávají řádně najevo i fanoušci, kteří v domácích utkáních trpí. V posledních dvou zápasech odcházeli brzo ze stadionu – a ten zbytek, co zůstal, bučel a pískal. Na led dokonce přiletěl i dres, což je v zámoří opravdu poslední kapka.

Vůbec to ale nerozhodilo například J. T. Millera, momentálně velmi kritizovaného borce. „Nestarám se o to, jestli lidi chtějí přijít na zápas, zaplatit tolik peněz a házet jejich dres na led. Prosím,“ vybídl. „Jestli chtějí házet jejich věcmi, budiž.“

Aby toho nebylo málo, kouč Boudreau už pořádně míchá sestavou a hned dva útočníci si v poslední době poseděli na tribuně. A nebyli to žádní borci z farmy, nýbrž útočníci z prvního týmu.

Například Conor Garland, jenž loni přicházel s velkou pompou, odehrál v nové sezoně pouhé dva zápasy, jinak tráví čas na tribuně. Jeho kolega Nils Hoglander zase dle zámořských médií upadl do nelibosti trenéra.

Nedaří se ani ostatním. O gólmanech se ani nemusíme bavit, oba mají úspěšnost zákroků hluboko pod hranici 90 %. Velká posila Ilja Michejev? Jediná asistence. Boeser se gólově ještě neprosadil, ruská dvojice Podkolzin a Kuzmenko má dohromady čtyři body. Prostě to nefunguje.

