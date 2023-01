Kalamita v Montrealu. Mezi zraněnými i Slafkovský

Velmi nepříjemná komplikace vznikla Juraji Slafkovskému. Slovenský útočník bude delší dobu mimo hru. Zranění ho totiž vyřadilo na několik měsíců. Výrazně to pozastavuje nejen jeho hokejový růst, ale i ohrožuje účast na mistrovství světa. Z kádru Canadiens navíc není ani zdaleka sám.

U Slováka se jedná o zranění kolena. Dle Canadiens Slafkovský nepotřebuje operaci, nicméně i tak bude mimo hru tři měsíce.

Osudným se stal zápas na ledě Rangers, který Slafkovský nedohrál. V posledním dějství musel ze hry odstoupil, bolest v koleni se nedala vydržet.

Návrat by se tedy měl datovat zhruba do půlky dubna, možná až k jeho konci. Nedá se očekávat, že by se Canadiens snažili jakkoliv jeho návrat urychlit jen pro to, aby stihl několik posledních pár zápasů v základní části.

Otazník tím pádem vzniká i nad případnou účastí na mistrovství světa, které letos začíná 12. května. Vše se bude odvíjet od rychlosti Slafkovského regenerace.

Mladý Slovák se však jen připojuje k marodům, které teď Montreal počítá po hrstech. Až deset týdnů by měl trenérovi Martinu St. Louisovi chybět útočník Jake Evans, minimálně do Víkendu hvězd se bude muset obejít i bez Joela Armii a Jonathana Drouina. Navíc od začátku prosince nehraje Sean Monahan.

„Tak to chodí,“ pokrčil rameny St. Louis. „Takové věci neovlivníte. My se s nimi teď musíme poprat. Budeme muset vymyslet nejsilnější možnou sestavu i bez těch, co nám nyní nemohou pomoct.“

Právě v těchto utkáních se ukáže, jak na tom Canadiens opravdu jsou. V posledních dnech dokázali porazit Winnipeg i NY Rangers, ovšem na domácím kluzišti postupně přivítají Panthers, Maple Leafs a Bruins.

