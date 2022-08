Kadri si vybral Flames. Které aspekty hrály roli při rozhodování?

Chvíli to sice trvalo, ale jedna z největších ryb trhu s volnými hráči už nalezla svůj domov. Nazem Kadri zakotví během následujících sedmi let v Calgary. Během rozhovoru pro klubové sítě přiznal, podle čeho se rozhodoval při výběru nového domova.

Novopečený vítěz Stanley Cupu strávil v Coloradu tři sezony. Během nich se neskutečně zvedl, zejména v uplynulém ročníku předváděl neskutečnou show. V 71 zápasech základní části si připsal 87 bodů, ve vyřazovacích bojích připsal dalších 15 bodů. Byl výraznou postavou svého celku v bojích o pohár.

„Je to určitě návykové,“ pronesl o výhře Stanley Cupu pro web nhl.com. „Myslím to vážně, chcete se znovu poprat o Stanley Cup, to byla jedna z důležitých věcí při vybírání nového týmu. Chtěl jsem být mezi partou kluků, kteří mají šanci na pohár. To je Calgary,“ objasnil, proč si vybral právě Plameny.

Po Torontu a Denveru si rodák z kanadského Londonu zahraje i v Calgary. Smlouva mu zajistí během následujících sedmi let celkem 49 milionů dolarů.

Nazem Kadri se zároveň rozpovídal o nadějích Flames na pohár: „Myslím si, že jsme hodně blízko. Kluci, kteří přišli jsou skvělí hokejisté, nejen oni, samozřejmě všichni kluci v týmu. Myslím, že naši centři se mohou postavit komukoliv. Máme hodně kluků v obraně, skvělé talenty v bráně. To si myslím, že jsou důležité věci, abyste měli úspěšný tým. Jsem moc rád, že budu součástí této party.“

„Jsem moc natěšený na působení v Calgary, často jsem to město navštěvoval a mám je moc rád. Líbí se mi, kam směřuje náš tým. Vždycky jsem si cenil obrovské fanouškovské základny a podpory, kterou předávala týmu. Tohle všechno byly klíčové faktory, které mi pomohly se rozhodnout,“ sdělil Kanaďan důvody, proč zvolil právě organizaci sídlící v provincii Alberta.

