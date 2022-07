Kadri, Bergeron nebo Subban. Hvězdná jména jsou stále volná

Po středeční nakupovací mánii se trh s volnými hráči pořádně přebral, pořád v něm ale pár lidí zůstalo. A jména to nejsou vůbec malá.

Patrice Bergeron (Boston Bruins)

Šestatřicetiletý Bergeron využil dlouho odkládané operace šlachy v lokti k tomu, aby mohl přemýšlet o dalším směřování své hvězdné kariéry. Letošní vítěz Selke Trophy za osmnáct sezón v NHL nikdy nehrál za jiný tým než Boston a vyjádřil se, že s nikým jiným ani o smlouvě jednat nechce. Pokud se ovšem nerozhodne ukončit kariéru. I tuto možnost už totiž mezi řádky zmínil.

Nazem Kadri (Colorado Avalanche)

Colorado už pustilo několik jmen ze svého vítězného týmu. Na trhu volných hráčů z úspěšného týmu zůstal i Nazem Kadri. Jednatřicetiletý Kanaďan si v play-off užil své, když ho brutálním zákrokem zranil Evander Kane. Nakonec se ale stačil vrátit a dokonce rozhodnout v prodloužení čtvrté utkání série s Tampou. Trofejí korunoval svou nejproduktivnější sezónu a za bezmála 800 zápasů v NHL udělal přes 550 bodů. Uvidíme, jestli nakonec přeci jen prodlouží v Avalanche, nebo půjde někam jinam.

Phil Kessel (Arizona Coyotes)

Kesselovi se v Arizoně příliš nedařilo. Čtyřiatřicetiletý útočník sice atakuje milník 1 000 bodů v NHL, u Kojotů to ale od něho nebyla žádná sláva. Poslední sezónu sice šla produktivita nahoru, když v 82 zápasech udělal 52 bodů, kdysi mašina na branky jich ale nastřílela jen osm. Pokud by se ale dostal do týmu s kvalitním centrem, mohl by ještě navázat na kdysi skvělou kariéru.

Obránci

John Klingberg (Dallas Stars)

Klingberg byl v Dallasu spokojen a měl velký zájem o další kontrakt, nakonec se ale s Hvězdami nedohodl. Devětadvacetiletý Švéd letos udělal 48 bodů v 81 zápasech, -30 v tabulce pravdy ale není pro obránce úplně dobrá vizitka. Bude tedy muset hodně doufat, že ho někdo nakonec podepíše.

P.K. Subban (New Jersey Devils)

Subban už sice není tolik produktivní jako kdysi, pořád je to ale hráč, který může hodně přinést a mentorovat mladší hráče. Letošní vítěz King Clancy Trophy letos vytvořil 22 kanadských bodů za 5+17. Mnozí ho už odepsali se slovy, že si více užívá charity a komentování, než hokeje, Subban je ale chce přesvědčit o opaku.

Keith Yandle (Philadelphia Flyers)

Pětatřicetiletý rodák z Miltonu přišel do Flyers z Floridy, kde byl velmi úspěšný a nosil i áčko na dresu. Ve Flyers se ale příliš nechytl a zřejmě bude muset zamířit jinam. Pro tým je zárukou stability, s 1+18 v 77 zápasech ale bude muset přinést i něco víc.

Brankáři

Braden Holtby (Dallas Stars)

Dalším volným jménem ze Stars je Braden Holtby. Dvaatřicetiletý gólman si ale v texaském městě neudělal příliš dobrou vizitku, když se zranil před play-off, kvůli kterému ho uprostřed základní části tým koupil. Bývalý vítěz Stanley Cupu a Vezinovy trofeje tak zamířil akorát tak na seznam dlouhodobě zraněných a odehrál jen 24 zápasů s úspěšností 91,3 % a průměrem 2,78 branky na zápas. Přední novinář Frank Seravalli pro něj letos žádného zájemce nevidí, a tak je dosti možné, že „Holtbeast“ bude muset opustit NHL.

