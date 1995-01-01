Kabina patří mladým: Blackhawks poslali pryč veterány, Bedard přebírá roli lídra

7. března 15:04Eliška Faltýnková
Letošní trade deadline možná nebyl tak živý a dramatický jako v jiných letech, pro Connora Bedarda ale přesto byl velmi emotivní. Chicago Blackhawks totiž vyměnili většinu veteránů, kteří v posledních sezonách sloužili jako dočasné opory týmu – a také jako mentoři pro mladou jedničku draftu.
„Teď je to kabina mladých,“ řekl generální manažer Blackhawks Kyle Davidson v pátek po uzávěrce přestupů. „Je čas, aby převzali odpovědnost a řekli, co je potřeba říct, ve chvíli, kdy je to potřeba.“
Během uplynulého týdne vyměnil všechny tři veterány, kteří patřili k lídrům. Connor Murphy a Jason Dickinson zamířili do Edmonton Oilers, zatímco osmatřicetiletý Nick Foligno odešel do Minnesota Wild, kde si zahraje po boku svého mladšího bratra. Folignův odchod zároveň znamená, že Blackhawks jsou momentálně bez kapitána.
Bedard nově nosí na dresu písmeno „A“. Ačkoli kapitánem zatím není, je zřejmé, že právě na něj se bude Chicago spoléhat nejen po produktivní stránce, ale i jako na lídra týmu.
Trenér Jeff Blashill oznámil, že Bedard bude písmeno nosit po zbytek sezony, protože „si ho zasloužil svým nasazením pro vítězný hokej“. Pro samotného Bedarda nová role hodně znamená, zároveň ale říká, že se tím pro něj mnoho věcí nemění.
„Myslím, že moje přirozené já je lídr, takže se vlastně nebudu nijak měnit. Bylo by divné, kdybych najednou začal pronášet projevy. To prostě nejsem já, zvlášť v této fázi života. Samozřejmě postupem času člověk začne mluvit víc, ale nejsem ani nijak tichý. Promluvím,“ sdělil novinářům a zároveň vzpomněl na svého bývalého spoluhráče a kapitána: „(Nick Foligno) byl v tomhle směru samozřejmě největším vzorem a byl nejhlasitějším hlasem v naší kabině. Je to teď příležitost pro všechny, aby v tomhle směru vyrostli.“
Po odchodech svých „učitelů“ se Bedard neubránil emocím, které u něj při rozhovorech nevídáme příliš často. Není se ale čemu divit. Spoluhráči Foligno a Dickinson pro něj byli jako starší bratři. Především Foligno si mladého útočníka vzal pod svá křídla, když v NHL začínal – Bedard k němu chodil na večeře, trávil čas s jeho rodinou a hrál si s jeho dětmi.
„Je to člověk, který má větší radost z úspěchu ostatních než z vlastního, a to je nakažlivé,“ řekl na jeho adresu Bedard. „Celá naše kabina je taková a on je toho velkou součástí. Tak se vlastně buduje tým. Je to jako rodina – každý chce, aby se ostatním dařilo, a každý den bojujeme jeden za druhého. On tohle dokonale ztělesňoval. Je to prostě dobrý člověk a zábavný chlapík – bylo skvělé jít na společnou večeři, zajít k němu domů nebo si zahrát mini hokej s jeho dětmi.“
Teď ale tato éra končí a pro Blackhawks oficiálně začíná nová kapitola. Na scénu přichází generace mladých hráčů, kterou klub v posledních letech pečlivě shromažďoval. V jejím čele samozřejmě stojí Connor Bedard. Přidávají se k němu ale i Frank Nazar, Oliver Moore, Sam Rinzel a Ryan Greene, kteří už v týmu působí. Později v tomto měsíci by mohl ze Švédska dorazit také Anton Frondell.
Příští sezonu by mohli do NHL stabilně nastoupit Sacha Boisvert, Roman Kantserov a Nick Lardis. A v juniorských a univerzitních soutěžích má Chicago také celou řadu slibných prospektů – například Masona Westa, Mareka Vanackera, AJ Spellacyho nebo i českého útočníka Václava Nestrašila.
„Nemám obavy z nedostatku lídrů,“ ujišťuje Davidson, když mluví o budoucnosti. „Myslím, že tam jsou. Jen se to teď projeví v jiné podobě. Těším se, až si spousta těch mladých hráčů najde svůj hlas.“
Chicago Blackhawks by se v následujících letech mohli stát stabilně konkurenceschopným týmem. Doufají v to nejen fanoušci, ale i vedení klubu.
„Věříme – opravdu upřímně, nejen přes růžové brýle – že nás tito mladí hráči mohou dostat tam, kam chceme dojít,“ uzavřel Kyle Davidson.