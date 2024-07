K arbitráži se nepůjde. Buffalo nadělilo Luukkonenovi tučnou smlouvu

Buffalo Sabres se vyhne nepříjemné situaci s řešením smlouvy u soudu. Kevynovi Adamsovi se povedlo dojednat novou smlouvu s finským brankářem Ukkou-Pekkou Luukkonenem, jehož zastupuje agent Markus Lehto. S generálním manažerem Sabres si Luukkonen plácl na pět let s ročním platem ve výši 4,75 milionu dolarů.

Luukkonen, jenž byl po sezoně chráněným volným hráčem, se trochu nečekaně prokousal v ročníku 2023/24 na post brankářské jedničky a vedl si velmi slušně. V 54 zápasech vychytal 27 výher s 91% úspěšností zákroků a průměrem 2,57 gólu na zápas.

To byly o poznání lepší statistiky než v sezoně 2022/23, kdy ve 33 zápasech měl průměr 3,61 a úspěšnost těsně nad 89 %. Přitom ani vstup do posledního ročníku neměl vůbec dobrý a jeho výkony byly nekonzistentní. Jenže od ledna začal v brankovišti kouzlit a i díky němu Buffalo dlouho živilo naději, že by konečně prolomilo své čekání na play-off.

Byť se to nepovedlo, Luukkonen ukázal svůj potenciál, který v něm dříme. Bral přitom jen 925 tisíc dolarů, takže bylo jasné, že si bude chtít finančně významně polepšit. Jednání se však zasekla na mrtvém bodě, a tak na začátku července požádal o rozhodnutí o jeho kontraktu u arbitráže.

Jak to ale tak bývá, této nepříjemné záležitosti se vždycky obě strany chtějí vyhnout. A jak se pomaličku blížil termín soudu, přišla shoda na straně generálního manažera Adamse i na straně brankáře Luukkonena v zastoupení agenta Lehta.

Pětiletý kontrakt v celkové hodnotě 23,75 milionu dolarů dává jasně najevo, kdo bude v Buffalu jedničkou. Luukkonenovi by měli v sezoně 2024/25 krýt záda James Reimer či Devon Levi. A je jen na rodákovi z Espoo, aby svými výkony potvrdil, že se pro Buffalo nejedná o vyhozené peníze.

Share on Google+