Jste staří a drazí, jděte! Montreal se chystá zbavit více útočníků

Před pár dny hokejovým světem proletěla zpráva, že by se Montreal vůbec nebránil odchodu Jevgenije Dadonova. Nemělo by však zůstat jen u něj, Canadiens by své ofenzivní řady rádi provzdušnili mnohem více.

Konkrétně by mělo jít o tři útočníky. Společný jmenovatel? Malá perspektiva a hodně peněz na výplatní pásce.

O Dadonovovi řeč byla, dalšími hráči na odchodu by měli být Mike Hoffman a Jonathan Drouin.

Z druhého jmenovaného měla být hvězda ligy, to se však následkem okolností nestalo. V Montrealu dostal šancí několik, avšak vypadá to, že trpělivost s ním došla. Produktivita u něj takovým problémem není, spíše jeho zdraví. A také zásah do platového stropu.

Drouin bere 5,5 milionů dolarů ročně. Pro případně zájemce hraje fakt, že mu v létě končí smlouva. Tudíž bude levnější, Canadiens budou rádi, když za něj vůbec něco dostanou.

Ta stejná situace platí i v případě Dadonova. Ten sice bere o půl milionu dolarů méně, ale v létě je bez smlouvy jakbysmet. Zatímco Drouin alespoň letos hrává, Dadonov je mimo sestavu a jeho odchod je naprosto nevyhnutelný.

Třetím do party je Mike Hoffman. Dvaatřicetiletý útočník si v posledních letech prošel několika kluby a vypadá to, že další přidá v současné sezoně. Habs totiž vadí věk v kombinaci se smlouvou na další dva roky. Do sestavy chtějí dostat mladší borce. Ničemu nepomáhají ani Hoffmanovy nevýrazné výkony a mizivá produktivita.

Kam by tedy mohli tihle tři zamířit? „Bylo mi řečeno, že Montreal hodně komunikuje s Washingtonem,“ odkrývá karty novinář LeBrun. „Problémem je ale platový strop. Zatím to vypadá, že Capitals radši sáhnout do interních zdrojů, ale je fakt, že si udržují přehled o tom, co se v Montrealu děje.“

Jelikož je v NHL nyní spousta zraněných hráčů, mohlo by se stát, že některý z týmů (např. Senators, Flyers nebo Ducks) sáhne po náhradě hned a vybere si právě v Montrealu. Jedním z dalších faktorů, kterými by Canadiens mohli pomoct k případné výměně, je ponechání si části platu.

Uvidíme v příštích dnech nějakou zásadní výměnu?

