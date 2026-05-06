Jste loseři, smáli se Hurikánům za pasivitu. Teď má Carolina rekord NHL a relaxuje

13. května 19:02Tomáš Zatloukal
Říká se, že nejlepší reakce je někdy žádná. Když generální manažer Canes Eric Tulsky viděl, jak konkurence střílí před přestupovou uzávěrkou první draftové výběry na všechny strany, tu a tam za vyloženě průměrné žoldáky, nenechal se strhnout. Věřil, že cesta, kterou v Raleighu nastolil, je správná. Že už toho pravého druhého centra má v Loganu Stankovenovi, že není potřeba řešit obsazení brankoviště a že si defenzíva poradí i bez posil. Stejné přesvědčení neměl zámořský tisk. Tulskyho kdekdo natřel a zařadil jeho klub mezi poražené "trade deadline". Mezi losery.
Tulsky vsadil na koncepční práci.
Žádné rozbití fungujících lajn, žádné nabourání vypiplaného systému hlavního kouče Roda Brind'Amoura.
Ač měl dost peněz pod platovým stropem, ač se nabízely zajímavé možnosti, on zůstal inertní jako dusík... (až na jedinou výjimku, kdy přivedl za volbu v sedmé rundě brouska Nica Deslaurierse). Šance na týmový úspěch tím každopádně nezadusil.
Naopak, v dosavadním průběhu play-off se v plné kráse ukázaly přednosti jeho přístupu. Náramně hraje Stankoven s Taylorem Hallem a Jacksonem Blakem, jejich souhra se ukázala jako stěžejní přínos.
Hall exceluje téměř jako v dobách, kdy bral Hart Trophy.
V kleci si na své nejlepší časy vzpomněl Frederik Andersen a vytáhlý Dán je náhle ve společnosti absolutních legend gólmanského řemesla - do play-off vstoupil osmi zápasy, ve kterých ani jednou neinkasoval víc než dva góly.
To svedli už jen Terry Sawchuk, Jacques Plante a Clint Benedict (dokonce devět mačů).
Tulsky nerozbil skvěle šlapající stroj. Snad i kvůli zkušenosti z loňska, kdy se mluvilo o školácké chybě - přivedl superstar, o které ale nevěděl, jestli podepíše. Mikka Rantanena. Vybruslil z toho ovšem s intelektem sobě vlastním. A získal Stankovena.
Před pá měsíci si za svůj pasivní přístup vyslechl ostrou kritiku, upozorňováno bylo na zmíněné potenciální slabiny na soupisce s dovětkem, že zásoba draftů Carolině ke stříbrnému poháru nepomůže. Ale last-minute posily by prý mohly...
Hurikáni ze své historie dobře vědí, že takové akvizice umí zafungovat, stačí si vzpomenout na to, jak před 20 lety dobyli hokejový grál i díky Marku Recchimu či Dougu Weightovi.
Tentokrát ale dostala přednost kontinuita a týmová chemie. A zatím to stačilo na osm triumfů za sebou!
Od chvíle (rok 1987), kdy se všechny čtyři fáze play-off hrají na kvartet vítězných zápasů, se to povedlo až jim, Canes s Brind'Amourem a Tulskym v zádech. V celých dějinách pak takhle začaly rozhodující pasáž sezony už jen čtyři jiné kluby.
Nejméně zaprášená vzpomínka? Rok 1985 a edmontonští Oilers s Waynem Gretzkym, Markem Messierem a dalšími esy.
"Podíleli se na tom všichni, je to kolektivní práce," říká Brind'Amour a zdůrazňuje podstatu, kolem které se točí hokej v jeho podání.
Hráči si vychutnávají zasloužený odpočinek. Tráví čas s rodinou místo toho, aby podstupovali nelítostné bitvy na ledě. "Ale musíme se zároveň udržet v top formě," povídá dlouholetý kapitán Jordan Staal.
Na finále konference tipoval Carolinu kdekdo. Tam se ovšem bude lámat chleba. Ukáže se, že má Tulskyho taktika kalkulované netečnosti své limity, nebo ne?
Play-off je nejen o jménech, ale také o náladě v kabině, drajvu, který mančaft nabere. Obojí může klidně přebít jednoho beka navíc či o píď vylepšenou ofenzívu.
Jak to vnímáte vy, vidíte ve Staalovi a spol. finalisty Stanley Cupu?