Jsou dny Montembeaulta v Montrealu sečteny?

12. března 15:15

Josef Potůček

Setrvávající nejistota v brankovišti přiměla představitele Canadiens k ráznému kroku. Klub povolal z farmy Jacoba Fowlera. Jedenadvacetiletý brankář se o pár hodin později revanšoval spolehlivým výkonem a vychytanou výhrou proti Ottawě.

Mladý Američan už si letos NHL vyzkoušel během prosincového angažmá. Tehdy zapsal bilanci 4–4–2, průměr 2,62 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,2 procenta. Zaznamenal též svůj první shutout v NHL, když vychytal střelce Pittsburghu. 

V AHL letos patří mezi nejvýraznější gólmany. Za Laval Rocket nastoupil do 27 zápasů, z nichž 19 vyhrál, sedm prohrál v základní hrací době a jeden po prodloužení. Navíc si připsal tři čistá konta. 

Původní plán vedení Canadiens byl přitom jiný - Fowler měl strávit celou sezonu na farmě. Situace v Montrealu ale rozhodla jinak.

Hlavním důvodem jeho povolání jsou kolísavé výkony brankáře Samuela Montembeaulta. Zatímco se jeho parťák Jakub Dobeš drží na solidních číslech (průměr 2,97 gólu na zápas a úspěšnost 89,2 % ve 31 utkáních), Montembeault nedokáže navázat na očekávání z úvodu sezóny. 

Habs do něj vstupovali s vírou, že se „Monty“ stane jasnou jedničkou. Realita je ale jiná - jeho výkony jsou nevyrovnané a klub už nemůže čekat. Každý bod v boji o play-off má totiž obrovskou váhu.

Soupiska se třemi brankáři

Momentálně tak Montreal operuje se třemi gólmany. Díky relativně nízkým platům je to možné – Dobeš má cap hit 965 tisíc dolarů, Fowler 923 tisíc. Navíc je rodák z floridského Melbourne stále osvobozen od waivers, takže ho lze mezi NHL a AHL přesouvat bez rizika ztráty. 

Nadcházejících zhruba dvacet zápasů může rozhodnout o mnohém. Není vyloučeno, že právě dvojice Dobeš - Fowler vytvoří brankářský tandem pro vyřazovací boje.

Pro Montembeaulta by to byla tvrdá rána - zvlášť po loňské zkušenosti z play-off, kdy právě jeho nepřesvědčivé výkony v sérii s Washingtonem částečně odstartovaly současné experimenty v brankovišti. 

Co bude s „Montym“?

Otázka budoucnosti Montembeaulta je tak stále zamotanější. Devětadvacetiletý rodák z Quebecu má smlouvu ještě na jednu sezónu s platovým zatížením 3,15 milionu dolarů. Canadiens by proto mohli v létě zkusit hledat zájemce o jeho služby na přestupovém trhu.

Pro potenciálního kupce je ale taková částka poměrně vysoká, takže by Montreal pravděpodobně musel část platu převzít. Další možností je přesun na farmu. 

Ať už bude další vývoj jakýkoli, jedno je jisté - Jacob Fowler dostává velkou šanci. A pokud ji dokáže využít, může psát novou kapitolu v příběhu brankoviště slavného montrealského klubu. Mentalitu na to má. „Chci být hráčem Montrealu. Co nejdřív a co nejdéle,“ prohlásil nedávno sebevědomě.

