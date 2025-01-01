NHL.cz na Facebooku

Jsme vybíraví, Marner je ten správný, hlásí šéf Vegas. Posilu do obrany nehledá

8. září 9:00

David Zlomek

Vegas Golden Knights znovu ukázali, že na trhu s hvězdami neznají konkurenci. Po Marku Stoneovi, Alexi Pietrangelovi, Jacku Eichelovi, Noahu Hanifinovi či Tomáši Hertlovi dorazilo na strip další megajméno – Mitch Marner. Toronto sice dlouho doufalo, že svého rodáka udrží, ale sázka na nový život v Las Vegas zvítězila. O tom i dalších tématech se pro The Athletic rozpovídal generální manažer Kelly McCrimmon.

„Je to opravdu elitní hráč,“ zdůraznil McCrimmon na adresu Marnera. „Možná se zdá, že jdeme po každém jméně, ale není to tak. Jsme hodně vybíraví. A Mitch je přesně ten typ hráče, který do téhle ligy patří a kterého jsme chtěli.“

Podobně jako kdysi Stone v Ottawě, i Marner si oddechl, že odhodil tlak kanadského trhu. „Nevím, jestli je to vysvobození,“ reagoval McCrimmon na otázku, zda jeho nová posila působí uvolněně. „Ale je mi to jedno. Důležité je, že je teď hráčem Vegas. To je moje starost i jeho starost.“

Pro Knights je příchod Marnera dalším logickým krokem. Klub od svého vstupu do NHL neustále cílí vysoko a pokaždé, když se na trhu objeví elitní jméno, dokáže zasáhnout. McCrimmon to shrnul jednoduše: „Tyhle kroky jsme vždycky dělali proto, že to byli ti správní hráči. A Mitch je jeden z nich.“

Zatímco Marner vstupuje do nové kapitoly, pozornost se soustřeďuje i na Jacka Eichela. Ten se v Nevadě našel a stal se jedním z lídrů při cestě za Stanley Cupem. Teď mu ale běží poslední rok smlouvy. „Je to priorita,“ přiznal McCrimmon. „On je skvělý a myslím, že my jsme byli skvělí pro něj. Z obou stran je velký zájem, aby to pokračovalo. Byl bych překvapený, kdyby to nedopadlo.“

Otazníkem zůstává obrana. Dlouhodobá ztráta Pietrangela je citelná, Vegas v létě sondovalo i možnost přivést Rasmuse Anderssona z Calgary. McCrimmon však věří v současné složení. „Naše sestava je v podstatě hotová. Věřím, že Kaedan Korczak může být hráčem základní sestavy. Ben Hutton má na víc, než si lidé myslí. A nad nimi máme pořád hodně kvalitní obránce,“ vypočítal.

Se Sheaem Theodorem, Hanifinem, Braydenem McNabbem nebo Zachem Whitecloudem se Knights necítí pod tlakem k okamžitém kroku. „Když uvidíme, že je potřeba, zasáhneme. Ale teď jsem spokojený,“ dodal GM.

