Jsme schopni vyhrát znovu pohár, vzkazuje Makar

Hráči Colorada Avalanche si užívají bujarých oslav se Stanley Cupem. Letos si pro pohár dokráčeli pověrně suverénně a zaslouženě jej poprvé od roku 2001 získali do svého držení. Cale Makar se v jednom z nejnovějších rozhovorů vyjádřil, že z týmu cítí odhodlání vyhrát pohár znovu.

Colorado slaví zisk poháru po dlouhých jednadvaceti letech a hráči si okamžiky se Stanley Cupem náležitě užívají. Obránce Cale Makar například přímo do mísy nacházející se na vrcholku poháru naservíroval porci domácích lívanců a den s trofejí strávil převážně s těmi nejbližšími.

Co bylo dle něj tajným receptem, díky kterému Avs zvedli pohár nad hlavu? „Myslím, že letos pro nás byly klíčové výměny v průběhu sezony. To, že jsme do týmu dostali Lehkonena, Cogliana, Mansona a Sturma bylo super. Kluci byli výborným doplněním toho, co nám chybělo, díky nim jsme pohár získali,“ zhodnotil vítěz Conn Smythe Trophy. „Cítil jsem, že to pro nás byl určitě bod zlomu, od té doby jsme věděli, že to můžeme vyhrát. Všichni v týmu byli do hokeje tak zapálení, bylo moc fajn to sledovat.“

Nahlas už však přemýšlí i o dalších sezonách. „Víme, že máme schopnosti vyhrát pohár znovu. Pokud mluvíme o konkurenceschopnosti, tak myslím, že každý kluk, který je v našem týmu, má slušnou dávku konkurenceschopnosti. To nás dělá lepšími,“ prohlásil Makar v rozhovoru pro sportovní talk show Tim and Friends.

„Máme v týmu mnoho soutěživých hráčů, hlavně Nathana. Když máte dohromady mnoho soutěživých kluků, tak vás to nutí hrát ještě lépe. Proto byl náš tým tak úspěšný,“ řekl třiadvacetiletý obránce.

Individuálně prožil Cale Makar výbornou sezonu. Kanadský šikula bořil mýty v historických tabulkách organizace Colorada. I proto si jej celek z Denveru pojistil v létě 2021 na šest let.

