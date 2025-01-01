Jsem stoprocentně připravený. Doufám, že co se stalo, už patří do minulosti, hlásá uzdravený Chytil

23. září 15:00Jakub Ťoupek
Českého útočníka Filipa Chytila provází v kariéře zranění. V poslední době jsou to především otřesy mozku, kterých se hokejista na takové úrovni bohužel jen tak nezbaví. Právě kvůli těmto problémům vynechal téměř stovku stovku zápasů. I kvůli tomu letos v létě vedle klasické přípravy na suchu i na ledě prošel také změnou psychického nastavení.
Když se podíváte na to, jak vypadaly poslední sezony Filipa Chytila, je jeho největší přání do blížícího se ročníku NHL předem jasné: zdraví. A to nejen pro sebe, ale i pro spoluhráče z jeho nového klubu. Jak sám řekl v rozhovoru pro NHL.com/cs, ústřední postavy organizace nebyly po celou dobu sezóně nikdy stoprocentně fit.
Před uzávěrkou přestupů se stal součástí výměny za J.T. Millera. Trejd sice nečekal, ale sám věří, že jiné prostředí mu může prospět. „Teď už je to tak, že jsem se v hlavě konečně nastavil jako hráč Vancouver Canucks. Protože po sedmi a půl letech v New Yorku se nejde jen tak odstřihnout. Můžou vás vyměnit, obléknete si jiný dres, ale ta dlouhá minulost se nedá vymazat,“ líčil Chytil.
Organizace v něm vidí potenciál i přes jeho četná zranění. Po příchodu do Canucks se hned dostal do druhé útočné formace, nastupoval však i na pozici prvního centra, kde zaskakoval za trápícího se Petterssona. V 15 utkáních stihnul 6 bodů za 2 branky a 4 nahrávky.
Kromě něj si dlouhodobými zraněními prošli i právě Elias Pettersson, Quinn Hughes, Filip Hronek, a hlavně brankářská jednička Thatcher Demko, který je na marodce celkem pravidelně. I proto přeje zdraví nejen sobě, ale i svým kolegům, kteří s ním budou bojovat o pozici zaručující play-off.
Kádr Vancouveru se musel vyrovnat také s odchodem hlavního kouče, který odešel do Philadelphie. Na jeho místo usedne dosavadní asistent Adam Foote. „Od prvního dne se ke mně choval skvěle. I když měl na starosti obránce, hodně se bavil i se mnou. Byla s ním legrace. Samozřejmě teď jako hlavní kouč to bude jiné. Ale myslím si, že to bude fungovat. Máme skvělý trenérský tým i výborné hráče, na papíře to vypadá výborně. Těším se, až si to přeneseme na led," dodal Chytil v rozhovoru.
K Chytilovým výkonům a pořádku v hlavě, který sám komentoval jako velmi značnou část příčin otřesů mozku, by měla pomoci i letní svatba. Se svoji dlouholetou partnerkou Nikol si řekli své ano na začátku července. I to může Filipovi pomoci a může to mít pozitivní vliv na častá zranění hlavy.
Chytilovo zdraví je důležité i ve spojitosti s blížícími se olympijskými hrami. Pokud bude stoprocentně připraven, může i rodák z Kroměříže hrát důležitou roli v Rulíkově výběru. Poslední příležitost, kdy mohl obléknout národní dres, byla na MS 2023, kdy po zranění v obličeji opustil tým po dvou zápasech.
První zápasy v NHL hrál už měsíc po svých 18. narozeninách. Dnes jich má v základní části NHL za sebou 393. V těchto zápasech zvládnul 170 bodů. Pokud mu vydrží zdraví, mohl by se dostat klidně na dvojnásobek. Prozatím poslední zápas odehrál v polovině března. Na konci utkání s Chicagem ho za stavu 6:1 ho narazil na mantinel Jason Dickinson, který mu vystavil další nevynucenou stopku.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.