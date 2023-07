Jsem nadšený, že můžu Josiho následovat, vzkazuje O'Reilly

Ryan O'Reilly je jednou z nejvýraznějších posil Nashvillu. Predátoři si služby kanadského útočníka pojistili na následující čtyři ročníky a ostřílený hokejista už vyhlíží nové angažmá. V organizaci se navíc setká se svým starším bratrem Calem.

Dvaatřicetiletý O'Reilly prožil poměrně krušnou sezonu. V dresu Blues se zkraje ročníku trápil a v polovině února se stěhoval do Toronta, kde dokončil ročník už s mnohem lepšími statistikami. Na novém kontraktu se však dohodl v Nashvillu.

„Začátek sezony nebyl z mého pohledu vůbec skvělý. A v St. Louis jsme samozřejmě neměli takový rok, jaký jsme chtěli. Pak se upekla výměna a přišel jsem do týmu, který vítězí. Pro mě to byl osvěžující začátek, hrál jsem v prostředí, které se trochu více zaměřovalo na ofenzivu. Vedl jsem si velmi dobře. Užíval jsem si to... Druhá půlka sezony se mi podařila mnohem víc než ta první,“ zhodnotil vítěz Stanley Cupu z roku 2019.

S Nashvillem se dohodl na čtyřleté smlouvě, díky které si vydělá 18 milionů dolarů. Velmi se těší na Forsberga, Josiho či Sarose.

„Myslím, že veteráni, kteří v týmu nyní jsou, velmi ovlivňují celý tým, to je pro mě velmi působivé. Když jsem Nashville v uplynulé sezoně sledoval, tak si myslím, že má skvělou kombinaci mládí a zkušeností. Moc jsem se těšil z toho, že se můžu k tomuto týmu připojit. Myslím, že můžeme udělat krok a bojovat o Stanley Cup,“ neskrýval nadšení O’Reilly v rozhovoru pro nhl.com.

„Co se týče Josiho, jsem rád, že ho nemusím nahánět. Dělal mi na ledě spoustu starostí. Je fajn, že si s ním konečně můžu zahrát, známe se už mnoho let a on je tak neuvěřitelný chlap a neuvěřitelný hráč. Taky je skvělý vůdce. Jsem nadšený, že ho můžu následovat, a doufám, že uspějeme a dovezeme sem pohár.“

V organizaci se navíc setká se svým starším bratrem, který podepsal jednoletou smlouvu s farmářským týmem Nashvillu. Cal O’Reilly odehrál v NHL 145 zápasů, v nejslavnější lize světa si však zahrál naposledy v roce 2017.

„Je to úžasné. Jsem nadšený, že je toho všeho také součástí, a že to můžeme sdílet jako bratři, obzvlášť v pozdním období naší kariéry. Jsme oba rádi, že můžeme stále hrát a být zdraví. Myslím, že ani naši rodiče nemohou být šťastnější.“

