Josh Norris je zpět na ledě. Útočník Senators by měl stihnout kemp

Americký útočník poslední sezóny paběrkuje se zdravím. Operace ramene jej vyřadila ze závěru uplynulé sezóny, ale Norris by měl být připraven na následující ročník. Dokáže se vrátit ve stejné formě?

Útočník Ottawy Josh Norris to neměl v posledních sezonách jednoduché. Norris se na začátek sezóny 2023/2024 vrátil po zranění, v předchozím ročníku stihl odehrát pouhých osm zápasů. Se zraněním se však útočník Senators potýkal i nyní.

Norrise zlobí levé rameno, s ním šel letos březnu na operaci. Opět. Stejnou část těla mu lékaři operovali už potřetí. Norrisovi je přitom stále pouze 25 let. Podle nového trenéra Senátorů Travise Greena se jeho stav zlepšuje. Norris se během minulého týdne objevil dokonce na ledě a Green poskytl pozitivní informace ohledně jeho účasti na tréninkovém kempu týmu v závěru září.

„Daří se mu skvěle. Jeho letní kondiční příprava probíhá podle očekávání a je ve skvělé náladě, kdykoli jsem s ním mluvil. Očekává se, že bude připraven na kemp,“ řekl Green.

Se svým týmovým kolegou mluvil také útočník Drake Batherson, který si myslí, že Norris je na dobré cestě: „Za posledních pár týdnů jsme si asi třikrát volali přes FaceTime a o jeho rameni jsme ani nemluvili. Mluvil jen o bruslení, golfu a tak. Takže ani nevím, jestli je to v tuto chvíli opravdu velká otázka. V porovnání s loňským rokem si myslím, že celé léto nehrál golf. Takže to je dobré znamení. Zatím se mi o ničem ohledně ramene nezmínil. A loni o něm mluvil. Takže to vypadá pozitivně,“ popsal americký útočník.

Josh Norris byl volbou číslo 19 v draftu 2017 a Ottawa v něm viděla velký talent. Když byl v prvních letech v NHL zdravý, ukazoval své střelecké kvality. Ve 183 zápasech slavil 70 vstřelených branek. I proto si vysloužil velmi hodnotnou smlouvu, nyní bere necelých 8 milionů ročně a osmiletá smlouva mu vyprší v roce 2030. Dokáže se však vrátit do formy, kterou měl před zdravotními patáliemi?

