Josh Morrissey by měl být brzy fit a opět se zařadit k týmu!

Winnipeg se konečně dočkal! Jeho klíčový bek by měl být brzy úplně zdráv a absolvovat s týmem přípravný kemp před vypuknutím nové sezony. Josh Morrissey se zranil v sérii play-off s Vegas, ale nyní už by mělo být vše zažehnáno a začátek sezony by mu neměl utéct.

Zranění jednoho ze stěžejních mužů sestavy Tryskáče proti Vegas citelně oslabilo a bylo také jedním z klíčových faktorů brzkého vypadnutí kanadského celku. Zranění si ovšem nevybírá.

„Samozřejmě je to nejhorší období roku, kdy se můžete zranit,“ řekl Morrissey. „Hrajete celý rok a bojujete o to, abyste měli tuto příležitost v play-off. Zároveň je ale svým způsobem lepší, že mám čas na zotavení a nespěchám zpět.“

„Dávám si s návratem na led načas. Opravdu se to snažím dělat správně. Jsem na 100 procent připraven. Žádné vleklé problémy nemám.“

Tryskáči měli sezonu jako na houpačce. Zatímco první část byla skvělá, tak na druhou polovinu ročníku, kdy se lámal chleba, by všichni nejraději zapomněli.

„Bylo tam hodně zklamání,“ řekl Morrissey. „Měl jsem pocit, jako bychom psali příběh o dvou sezónách. První polovinu roku jsme byli skvělí, bojovali jsme o vedení divize a konference. Druhá polovina se nám nelíbila, ale byl jsem hrdý na způsob, jakým jsme na průběh ligy reagovali v posledním měsíci soutěže.“

Jets po neslavné sezoně potkalo mnoho změn, které se výrazně podepsaly do podoby celkového kádru.

„Myslím, že každý věděl, že na obzoru jsou pravděpodobně nějaké změny. V NHL k nim vždycky dojde,“ řekl Morrissey. „Věděli jsme, že pravděpodobně dojde k nějakým velkým přesunům. Zklamáním je, že jsme se skupinou, kterou jsme měli, neudělali víc, protože jsme cítili, že bychom pravděpodobně mohli. Jen to ovšem motivace do budoucna.“

Nový Winnipeg ovšem trápí ještě několik důležitých otázek týkajících se především brankoviště, ale také ostatních postů. Situace by se nejspíše měla vykrystalizovat v průběhu sezony.

Share on Google+