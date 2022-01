Jonathan Huberdeau: Další přihláška do soutěže o Art Ross Trophy je z Floridy

Měl to být další souboj mezi Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem, do něhož se snažil vmáčknout veterán Ovečkin. Jenomže jak výkonnost Oilers polevila, je tu náhle další zájemce o nejvyšší příčky ligového bodování. Jeho tým válí a těží z toho všichni.

Jonathan Huberdeau momentálně nejvíc! Jako čtvrtý hráč v této sezóně překonal hranici padesáti bodů a už dýchá na záda doposud neohroženým lídrům produktivity.

Kousaví Panteři

Zasloužil by si nejspíš mnohem víc pozornosti, než jaké se mu dostává. Ale tak už to někdy chodí. Před lety se učil od Jaromíra Jágra a ve dvaceti osmi letech nyní dozrál ve vynikajícího tvůrce hry. Pokud udrží nasazené tempo a NHL ročník opět nezkrátí, má našlápnuto překonat své životní maximum. Tím je 92 bodů (30+62) z poslední kompletní sezóny 2018-19.

Těží ze skvělé hry svých spoluhráčů a oni těží z něj. Florida hraje výborný hokej už nějaký ten rok, letos, zvlášť v lednu, ale vyšroubovala svou hru na maximum. Od vánoční přestávky osm vítězství z devíti utkání, při neuvěřitelném skóre 54:24! Dvě výhry na čtyři góly, dvě na pět, jedna na šest, jedna na sedm, k tomu dvě devítky!

Panteři opravdu netroškaří.

Huberdeau nasbíral v tomto zápasovém bloku 20 bodů (5+15).

„Je to hlavně o tom dobře se bavit, pak odvádíme to nejlepší. Když hrajeme sebevědomě a s jistotou, pak jsme to my. Náš tým, naše identita,“ řekl po zvlášť sladkém triumfu z konce předešlého roku nad Tampu Bay (9:3).

Daří se i ostatním. Jako skvělý úlovek se jeví Sam Reinhart (31), který hrál až do loňska v Buffalu. Anthony Duclair vystřídal od roku 2017 pět týmů, na Floridě je s 16 góly průběžně nejlepším střelcem. Aaron Ekblad drží se 35 body v 37 utkáních průměr skoro bod na zápas. V neděli ztrácí pouze bod na Calea Makara a jen čtyři na nejproduktivnějšího zadáka ligy Victora Hedmana.

Panthers nejsou zrovna jistí venku, s bilancí pěti výher a devíti porážek (z toho pět za bod) patří na hřištích soupeřů k nejslabším týmům na postupových pozicích do play off. Ve FLA Live Areně (dřív BB> Center) ovšem protivníky doslova drtí. Domácí bilance 21:3 je suverénně nejlepší v NHL.

Životní kontrakt na obzoru

Nadupané partě s přehledem velí a s 18 bodovým náskokem v interní produktivitě odskakuje – jak je dnes moderní říkat - Jonathan Huberdeau. S 5,9 milióny dolarů ročně pravděpodobně jedna z nejlepších akvizic současné NHL. Na srovnatelné výkonností a platové úrovni je snad jedině Nathan MacKinnon (6,3 mil.) z Colorada a podhodnocené útočné hvězdy Bostonu.

Jeho hra rozhodně není bez chyb. Směrem dozadu zaostává, Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka asi nevyhraje, dopředu ale patří k absolutní špičce. Už pětkrát letos zapisoval tři a více asistencí, dvakrát dosáhl na pět bodů (pokaždé 1+4). Parťák Ekblad ho nedávno zmínil jako kandidáta na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu NHL.

„Jsem opravdu šťastný, že ho můžu trénovat. Jeho hru jsem vždycky miloval. Podle mě je to jeden z nejtvořivějších hráčů v lize. Způsob, jakým odvádí svou práci, vytváří akce a hledá volné prostory, je neuvěřitelný,“ řekl o Huberdeauovi před pár dny Andrew Brunette.

V rovnostářském systému, v němž vysílá na All Star Game svého zástupce povinně každé mužstvo, bude jediným reprezentantem Panthers ve Vegas. Doprovodí ho pouze trenér Brunette, na Floridě ve své funkci stále zmiňován jako „dočasný“. O tom, jak je Huberdeau přehlížen, dobře vypovídá fakt, že na setkání hvězd zamíří ve své desetileté kariéře teprve podruhé.

Rád by rozšířil rovněž počet účastí v play off. Tam nakoukl zatím jen třikrát, pokaždé nepřešel první kolo. Poprvé v roce 2016 ještě s Jágrem po boku, podruhé v roce 2020 (jen předkolo) a potřetí loni. Vyřazení od „velkého bráchy“ z Tampy, který v základní části sice zaostal, ale v bojích o všechno dokonale uplatnil bohaté zkušenosti, hodně bolelo.

Huberdeau má smlouvu na tento a příští rok a v zámoří už se začíná spekulovat, o kolik si může říct? Udrží-li formu, může žádat skoro dvojnásobek stávajících peněz. Saša Barkov nedávno svůj balík dostal, Floridu bude od příští sezóny stát 10 miliónů ročně. Sergej Bobrovskij bere stejné peníze. Huberdeau má srovnatelnou cenu.

Jednání mohou začít tohle léto. Bude velmi zajímavé sledovat, zde se s dosavadním klubem dokáže domluvit, nebo coby volný hráč bez omezení nasytí své potřeby jinde.

