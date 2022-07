Johnny Gaudreau má nový domov! Zahraje si s Voráčkem

Chvíli to sice trvalo, ale jedna z největších ryb trhu s volnými hráči už nalezla svůj domov. Nakonec to nebudou ani Islanders ani Devils. Johnny Gaudreau zakotví v následujících letech v Columbusu. S Blue Jackets podepsal lukrativní kontrakt na sedm let.

Největší jméno letošní free agency je fuč. Americký útočník nakonec neodolal nabídce Blue Jackets, s klubem podepsal kontrakt na sedm let. Během této doby si vydělá 68,250 milionu dolarů, ročně si tedy přijde na krásných 9,750 milionu dolarů.

Nutno podotknout, že taková suma je velice zasloužená. „Johnny Hockey“ patřil v minulém ročníku k největším hvězdám ligy. Během základní části posbíral v 82 utkáních neuvěřitelných 115 bodů, zároveň pokořil hranici 40 gólů. Ve vyřazovacích bojích si připsal dalších 14 kanadských bodů.

V roce 2011 si rodáka z amerického státu New Jersey vybrali na draftu jako 104. v pořadí Calgary Flames. V kanadské metropoli strávil devět sezón a byl tahounem týmu. Dohromady odehrál 602 utkání, ve kterých posbíral 609 kanadských bodů. Nyní poprvé v NHL mění dres a stěhuje se z Kanady.

V dresu Calgary mohl Američan klidně zůstat. Uznávaný zámořský novinář Pierre LeBrun informoval, že Plameny poslaly také slušnou nabídku. Mělo jít o kontrakt na osm let a Johnny by si vydělal ročně přes deset milionů. Nakonec se hvězdný útočník rozhodl jít o dům dál.

Novou destinací bude pro Gaudreaua Columbus, kde by se měl stát nejlépe placeným hráčem v týmu. Na pozici nejlépe placeného útočníka v Columbusu vystřídá Jakuba Voráčka, který bere 8,25 milionu ročně.

Johnny Gaudreau has signed with the Columbus Blue Jackets. pic.twitter.com/pi1hCphd1r — TSN (@TSN_Sports) July 13, 2022

