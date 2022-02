Jízda pokračuje. NHL se bude hrát na sedmi stadionech

NHL po přestávce způsobené All-Star Game pokračuje v krasojízdě. Olympijská pauza je využívána na dohrávání zápasů a dnes tomu nebude jinak. Hrát se bude hned na sedmi stadionech. Čekají nás šlágry z vrchu tabulky i zajímavé příběhy.

Začněme u šlágrů noci.

Za více než atraktivní zápasy se dají označit dvě utkání. Program od jedné hodiny pomůže otevřít souboj Bostonu s Carolinou. Hosté za sebou mají dvě prohry za sebou, zvlášť ta druhá na ledě Ottawy byla šokem.

Jinak si ale tým kolem Sebastiana Aha počíná nad poměry a směle míří do play off. To Bruins hrají v kolísavé formě a naposledy byli jeho zástupci skloňování spíše s negativním obrazem. Zatímco brankář Rask oficiálně ukončil kariéru, Brad Marchand zase předvedl svou stinnou stránku, kvůli které si šest zápasů nezahraje.

Druhým soubojem výrazných týmů je duel Colorada s Tampou Bay.

Domácí hokejisté měli více než týden na to, aby vstřebali šokující porážku od Arizony, která ukončila jejich výjimečnou šňůru domácích výher. Hostující borci za sebou mají výkony jako na houpačce, nicméně stále se drží čela konference.

U dalších zápasů pro změnu najdeme hned několik zajímavých příběhů.

Ten první se nabízí úplně sám, vždyť legendárního Martina St. Louiseho čeká debut na lavičce Canadiens. Ti doma přivítají Washington. Bude zajímavé sledovat, jestli zafunguje efekt nového kouče.

Zajímavou podívanou přinese i kanadský souboj mezi Calgary a Torontem. Favoritem jsou rozhodně hosté, kteří táhnou sérii šesti výher. Na ledě Plamenů navíc vyhráli šest z posledních sedmi utkání.

Roli favorita pak bude plnit St. Louis proti v poslední době otřesně hrajícímu New Jersey, ale také Pittsburgh na ledě Ottawy.

Kompletní program:

01:00 Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets

01:00 Boston Bruins – Carolina Hurricanes

01:00 Ottawa Senators – Pittsburgh Penguins

01:00 Montreal Canadiens – Washington Capitals

02:00 St. Louis Blues – New Jersey Devils

03:00 Calgary Flames – Toronto Maple Leafs

04:00 Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning

