Jízda Montrealu pokračuje! Že po mně řvali fanoušci soupeře? Mě to žene, říká Dobeš

19. května 10:00David Zlomek
Montreal Canadiens přepisují hokejové dějiny a jejich pohádková cesta letošním play-off zdaleka nekončí. Nejmladší tým od roku 1993 s věkovým průměrem necelých 26 let, jak vypočítali redaktoři webu Sportsnet, který se probojoval takto daleko, dokázal v infarktovém sedmém utkání na ledě Buffala zvítězit 3:2 po prodloužení a postoupit do finále Východní konference.
Hrdinou večera se stal útočník Alex Newhook, který po fantastické práci brankáře Jakuba Dobeše vstřelil v prodloužení svůj druhý vítězný gól v rozhodujících sedmých zápasech letošního play-off. „Cítil jsem tentokrát o něco větší úlevu, protože na rozdíl od gólu proti Tampě tohle okamžitě ukončilo zápas,“ popsal Newhook své pocity.
Cesta k vítězství však byla neuvěřitelně trnitá. Montreal po skvělé první třetině a brankách Phillipa Danaulta a Zacharyho Bolduca vedl 2:0, ale poté převzalo iniciativu Buffalo. Sabres dokázali ve druhé a třetí třetině vyrovnat a domácí hala hnala svůj tým za dokonalým obratem.
V ten moment ale naplno zazářil český brankář Jakub Dobeš, který si připsal 37 úspěšných zákroků a svůj tým v nejtěžších chvílích zachránil. „Jen jsem dělal svou práci,“ komentoval svůj výkon Dobeš s tím, že mu posměšné skandování fanoušků Sabres vůbec nevadilo, ba naopak. „Jejich fanoušci rádi vyvolávali moje jméno, a to se mi taky líbilo. Díky za to. Dodávalo mi to oheň, protože mám rád, když jste v takové situaci za toho zlého,“ smál se hrdina v masce.
Pro trenéra Martina St. Louise představuje postup obrovské zadostiučinění. Ačkoliv měl po celou sezónu k dispozici nezkušený kádr a věk mohl sloužit jako dokonalá výmluva pro jakýkoliv neúspěch, odmítl tuto kartu kdykoliv použít. „Je snadné používat věk jako berličku. To, že nemáte zkušenosti, ale neznamená, že se nemůžete posouvat a dospívat,“ prohlásil hrdý kouč.
Cesta Montrealu od bolestivé přestavby po finále v roce 2021 až k současnému úspěchu by se mohla stát učebnicovým příkladem pro celou NHL. „Co teď prožíváme, to si za peníze nekoupíte,“ shrnul pocity celého týmu St. Louis a dodal, že je nesmírně šťastný za své hráče, kteří na vlastní kůži zažívají nepopsatelný tlak i euforii z rozhodujících bitev o všechno.