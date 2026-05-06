NHL.cz na Facebooku

NHL

Jízda Montrealu pokračuje! Že po mně řvali fanoušci soupeře? Mě to žene, říká Dobeš

19. května 10:00

David Zlomek

Montreal Canadiens přepisují hokejové dějiny a jejich pohádková cesta letošním play-off zdaleka nekončí. Nejmladší tým od roku 1993 s věkovým průměrem necelých 26 let, jak vypočítali redaktoři webu Sportsnet, který se probojoval takto daleko, dokázal v infarktovém sedmém utkání na ledě Buffala zvítězit 3:2 po prodloužení a postoupit do finále Východní konference.

Hrdinou večera se stal útočník Alex Newhook, který po fantastické práci brankáře Jakuba Dobeše vstřelil v prodloužení svůj druhý vítězný gól v rozhodujících sedmých zápasech letošního play-off. „Cítil jsem tentokrát o něco větší úlevu, protože na rozdíl od gólu proti Tampě tohle okamžitě ukončilo zápas,“ popsal Newhook své pocity.

Cesta k vítězství však byla neuvěřitelně trnitá. Montreal po skvělé první třetině a brankách Phillipa Danaulta a Zacharyho Bolduca vedl 2:0, ale poté převzalo iniciativu Buffalo. Sabres dokázali ve druhé a třetí třetině vyrovnat a domácí hala hnala svůj tým za dokonalým obratem.

V ten moment ale naplno zazářil český brankář Jakub Dobeš, který si připsal 37 úspěšných zákroků a svůj tým v nejtěžších chvílích zachránil. „Jen jsem dělal svou práci,“ komentoval svůj výkon Dobeš s tím, že mu posměšné skandování fanoušků Sabres vůbec nevadilo, ba naopak. „Jejich fanoušci rádi vyvolávali moje jméno, a to se mi taky líbilo. Díky za to. Dodávalo mi to oheň, protože mám rád, když jste v takové situaci za toho zlého,“ smál se hrdina v masce.

Pro trenéra Martina St. Louise představuje postup obrovské zadostiučinění. Ačkoliv měl po celou sezónu k dispozici nezkušený kádr a věk mohl sloužit jako dokonalá výmluva pro jakýkoliv neúspěch, odmítl tuto kartu kdykoliv použít. „Je snadné používat věk jako berličku. To, že nemáte zkušenosti, ale neznamená, že se nemůžete posouvat a dospívat,“ prohlásil hrdý kouč.

Cesta Montrealu od bolestivé přestavby po finále v roce 2021 až k současnému úspěchu by se mohla stát učebnicovým příkladem pro celou NHL. „Co teď prožíváme, to si za peníze nekoupíte,“ shrnul pocity celého týmu St. Louis a dodal, že je nesmírně šťastný za své hráče, kteří na vlastní kůži zažívají nepopsatelný tlak i euforii z rozhodujících bitev o všechno.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Co dál v Minnesotě? Šéf po vyřazení chystá obrovský podpis, podržel kouče

19. května 14:30

Hledá se šéf! Toronto kontaktovalo nejžádanějšího trenéra mimo NHL

19. května 13:00

Mejdan v Bell Centru. Když hřmí stadión, ale chybí hráči

19. května 11:30

Newhook opět hrdinou, Canadiens míří do konferenčního finále!

19. května 6:45

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.