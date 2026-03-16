Jít bránit? Kdeže! Ovečkin míří k nedostižnému rekordu, může obrat českého bitkaře

25. března 16:00Tomáš Zatloukal
Kdo ví, zda se někdy najde šutér, co v NHL nasází víc gólů než Alex Ovečkin. I výkon Waynea Gretzkyho býval označován za nepřekonatelný. Na dosah má ovšem počin, který s jistotou trumfnut nebude. Jaký? Nespočívá v Rusově vytříbeném, byť, řečeno s klasikem televizní zábavy Jiřím Lábusem, poněkud monotematickém střeleckém umění, ale dotýká se Achillovy paty čtyřicetiletého geroje. Defenzívy. Washingtonský kouč Spencer Carbery dobře ví, že u Caps nenosí céčko klon Patrice Bergerona, a tak přišel s nevšední, "rekordonosnou" taktikou.
Ovečkin má v této sezoně odehráno 69 mačů.
Všechny do jednoho spojuje fakt, že v nich moskevský rodák, jehož síla spočívá na sklonku kariéry hlavně v koncovce a důrazu, nezačal jediné střídání v obranné třetině Capitals.
Tak důsledně Carbery uplatňuje strategii neposílat Ovečkina na led, když se vhazuje před Loganem Thompsonem či jiným washingtonským gólmanem, že se devítinásobnému vítězi Richardovy trofeje, který svého času patřil k ligovým MVP, krčí v kolonce DZS (započatých střídání v defenzivním pásmu) nula.
Ale vyčítejte Carberymu takový přístup... snaží se využívat klubovou legendu efektivně, snad až šalamounsky.
Pokud se ve zbývajících 10 duelech nic "nepokazí", přiskočí Ovečkinovi na konto skutečně nedostižný výkon.
Dosavadním rekordmanem je David Kočí. Bývalý bitkař, aktuálně jeden z trenérů extraligového Liberce.
Alex Ovechkin is 14 games away from achieving something nobody has done since data became available in 2007: going an entire season without starting a single shift on a defensive zone face-off. pic.twitter.com/LPuKw9QI7j
— JFresh (@JFreshHockey) March 18, 2026
Toho se před lety coloradští Avalanche tak ostentativně nasadit do hry, když měl mít na starost bránění, že za 43 zápasů zapsal jen 2 DZS. Neberte to jako posměch, a to ani jednoho z obou borců, jejich role zkrátka byla či je jiná. Rozdávat rány.
V Kočího případě pěstí, v Ovečkinově hokejkou do puku. Že pálit majitel prstenu za zisk Stanley Cupu z roku 2018 stále umí, potvrzuje i nedávno stanovený rekord - nově má na kontě spolu s Gordiem Howem nejvíc ročníků s alespoň 25 zásahy. Metu nezdolal jedinkrát, ve zkrácené sezoně 2020/21. A to o jedinou refu.
A mluvilo se o něm i před pár dny, kdy jako druhý po Gretzkym vstoupil do klubu tisícovkařů. Jen oni dva v NHL dali v součtu základní části a play-off 1 000 gólů (Magická tisícovka! Ovečkin se už podruhé prostřílel k Gretzkymu | NHL.CZ). Úctyhodné.
To historické minimum v DZS za aplaus vestoje asi úplně nestojí, zato jde o němého svědka toho, jaké je Ovečkinovo odcházení s NHL.