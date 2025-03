Jiříčkovo nové vězení. Je v NHL, ale pouze divákem, devět mačů vězí na tribuně

Běžný smrtelník, obzvlášť s láskou k profesionálnímu hokeji, by si to s ním z fleku vyměnil. Sledovat během března přímo v zámořských arénách devětkrát nejlepší ligu světa? Pro mnohé sen z kategorie nesplnitelných. Jenže David Jiříček si situaci, za kterou by jiní prodali ledvinu, neužívá. Rád by byl na place, jedním z aktérů. Ne pozorovatelem. Jenže do zápasu v barvách Minnesoty naposledy zasáhl 20. ledna.

Jiříček?

Když byl na konci listopadu vytrejdován z Columbusu, mluvilo se o vysvobození.

Klatovský rodák, který vyrostl pro vrcholový hokej v Plzni, byl u Blue Jackets opomíjený. Otevřeně dával najevo svou nespokojenost, šanci začít jinde od nuly a ukázat, proč se v roce 2022 stal celkovou pětkou draftu, kvitoval.

Jenže u Wild narazil ještě na tvrdší konkurenci.

Prakticky ihned zamířil na farmu.

Áčko se ho týkalo jen díky zranění poloviny běžné osádky defenzivních řad, včetně kapitána Jareda Spurgeona, mezi 9. až 20. lednem naskočil do šesti mačů. Stihl se i zaskvět náramným premiérovým gólem, zaujal také stylovou asistencí.

Povětšinou se ovšem musel spokojit spíše se „štěky” než s pořádnou minutáži. A uvedené světlé momenty byly jeho jedinými body.

Více prostoru dostával v AHL, kde se ovšem na poměry takto vysoko draftovaného borce (a své vlastní standardy z minulých let) potýkal s (ne)produktivitou. 0+6 za 26 utkání od přestupu.

I tak přišel na začátku března další „povolávák”.

Teď se ovšem píše 19. březen a Jiříček od svého přesunu nahoru stále čeká na odehranou sekundu. Devětkrát ho mohl kouč John Hynes nasadit. Neudělal to ani jednou.

Pranic nepomohly nářky fanoušků, které zněly například: „Je neobhajitelné, aby na úkor Jiříčka hrál Jon Merill.” Dalším kritizovaným mužem, na jehož místě si fandové umějí představit urostlého Čecha, je pak Zach Bogosian. Jenže Hynes oba zkušené borce v sestavě drží.

A Jiříček tak jen trénuje a piluje bruslení pod dohledem špičkového odborníka.

Kdekdo se ptá, zda by pro hokejistu v jeho věku nebylo daleko platnější než v současné divácké roli nasávat systém hry a specifika Hynesova stylu jednoduše hrát koňské porce času v AHL.

Minimálně při pohledu zvenku působí Jiříček opět uvězněn. Zápasová praxe je nenahraditelná.

A on stojí bez jediného startu od 28. února, kdy naposledy naskočil na farmě za Iowu.

Wild z něj teď mají studenta hry. Teoretika. Je to ta nejlepší cesta, jak ho připravit na další šanci mezi elitou? Hynes s GM Billem Guerinem tomu nejspíše věří. Jinak by Jiříčka takhle, alespoň na první pohled, netrýznili.

Zaparkovaného na tribuně. Pozorovatele.

Samozřejmě, Minnesota plánovala vůči Jiříčkovi trpělivý přístup. Nechtěla nich uspěchat, vnímá ho jako hráče pro budoucnost, ne pro tuto sezonu. Jenže pro Jiříčka to musí být těžká zkouška.

Sebevědomí mu nejspíš raketovým tempem nenarůstá, stejně jako se nezlepšuje jeho rozehranost. Devět zápasů za sebou sedí. To je v očích hokejové veřejnosti krutá realita, ať je plán Wild klidně sebepromyšlenější.

Jednomu se Jiříčka uprostřed jeho nové cely až zželí.

