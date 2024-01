Jiříčkovi došla trpělivost. Jsem hráč NHL, chci dostat pořádnou šanci, říká

David Jiříček se zlobí? Po právu? To ať si rozhode každý sám. Nicméně na první pohled ho frustruje neustálé stěhování mezi prvním týmem a farmou. Není se co divit, vidí se vrstevníky, jak dostávají mnoho prostoru. Navíc hraje v Columubusu, ve kterém tlak na výsledky vůbec není. A tak se mladý obránce ozval.

Je to už počtvrté, co byl v této sezoně Jiříček seslán o patro níž. Frustrace přirozeně roste. „V NHL jsem hrál dobrý hokej," řekl Jiříček pro The Athletic. "Jsem hráčem NHL. To je můj názor – v NHL bych teď měl být.“

„Vidím kluky ze stejného draftu, jako jsou Šimon Nemec a Kevin Korchinski, kteří dostávají šanci i v přesilovkách a hrají spoustu minut. Jsou to jiné týmy, takže jiné situace, ale mohu se s nimi srovnávat. Prostě chci mít šanci hrát jako oni,“ povzdechl si.

Jiříček odehrál zápas NHL naposledy 9. ledna, kdy Blue Jackets prohráli ve Winnipegu 0:5. V tomto utkání odehrál necelých šestnáct minut. Poté byl na tribuně ve třech zápasech v řadě, než byl poslán zpět do Clevelandu.

„Řekli mi, že v posledním zápase jsem nebyl dost dobrý," řekl Jiříček. "Řekl jsem jim, že si to nemyslím, ale je to jejich názor názor. Pak už jsem byl mimo sestavu. Celý měsíc mi teď připadá, jako bych nehrál."

Jiříček byl do Columbusu povolán minulou neděli před odjezdem na pětizápasový trip, ale v úterý proti Edmontonu byl zdravým náhradníkem a před čtvrtečním zápasem v Calgary byl poslán zpět do Clevelandu.

Co na tu klub? Blue Jackets tvrdí, že s Jiříčkem jednají tak, jak by jednali s každým jiným perspektivním hráčem, a to tak, že dělají rozhodnutí, která mu z dlouhodobého hlediska prospějí. „S pukem dělá spoustu dobrých věcí, ale musí se naučit lépe bránit,“ vysvětlil GM Jarmo Kekäläinen.

„Vidíme v něm obrovský potenciál," dodal trenér Pascal Vincent. „Musí ale hrát. Aby mohl své dovednosti rozvíjet, je pro něj právě teď nejlepší cestou právě tato.“

