Jiříček zanechal skvělý dojem. Co bude po repre?

Splněný sen v podobě draftu, povedený rozvojový kemp, nováčkovský kontrakt v kapse a příprava na vrchol reprezentační sezony v plném proudu. David Jiříček zažívá vskutku záživné léto. Je pochopitelné, že v hlavě má nyní pouze národní tým, avšak to, co se odehrálo dřív, je také velmi podstatné.

Na tzv. development kempu, tedy události, kam se sjedou pozvaní mladíci, které klub draftoval, podepsal nebo pouze pozval, aby ukázali, co v nich je, zanechal David Jiříček velice dobrý dojem.

Šestka letošního draftu vyčnívala, mohla za to i jeho nebojácná povaha. „Líbí se mi hrát pod tlakem. Řekl bych, že tak hraju líp,“ cituje mladého obránce oficiální ligový web. „V mládí jsem měl velice dobré trenéry, kteří mi říkali, ať se nebojím hrát. I díky tomu mi nevadí hrát pod tlakem.“

V každém sportu se taková povaha cení, o to víc v hokeji. Není čas naříkat, jestli jste měli udělat radši to než tamto. Musíte obrátit list a hrát dál. „V zápase můžete mít horší momenty, ale musíte jet dál,“ přikyvoval.

Na zmiňovaném kempu patřil mezi nejlepší obránce. „Na prvním tréninku jsme měli cvičení jeden na jednoho. Jeho hokejka byla všude. Hrál s ní neskutečně. V ten moment jsem si řekl: Jo, tohle je ta šestka draftu,“ popisoval své dojmy James Fischer, jeden z dalších beků na kempu.

Pochvalné řeči a dobrý dojem by mohly sklouzávat k tomu, že bude Jiříček dostrkáván do NHL. Na to je však stále brzo, plzeňský obránce se nyní soustředí na nadcházející šampionát juniorů, který se kvůli zimní pandemii bude dohrávat v létě.

„Nemám jasně daný čas, kdy do NHL. Hlavně chci hrát. Jsem pořád mladý, chtěl bych hrát dvacet minut na zápas, být pevným členem týmu,“ vysvětloval.

Je otázkou, jestli by se mu to na úrovni NHL splnilo. Spíše se nabízí strávit sezonu někde jinde. „Jestli pro něj bude nejlepší hrát v Česku, pošleme ho tam,“ dodal generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekalainen. „Taky se může stát, že se dostane do prvního týmu. Nebo se shodneme, že půjde na farmu. Na toto rozhodnutí je ale ještě dost času.“

