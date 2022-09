Jiříček zanechal první dojmy. Bude to na NHL?

Přípravný turnaj nováčků má za sebou kromě Matěje Blümela také David Jiříček. Ten se představil v dresu Columbusu a špatný dojem rozhodně nezanechal. V partě se sice potkal s kolegou Stanislavem Svozilem, nicméně větší pozornost dostával právě Jiříček.

Pro obránce, jenž byl letos vybrán jako celková šestka, šlo o povedené představení, díky kterému se rozehrál před ostrým tréninkovým kempem. Dle reportáží Aarona Portzlineho z webu The Athletic byly okamžiky, kdy Jiříček vyčníval. V neděli se dokonce gólově prosadil proti Maple Leafs.

Spíše šlo však vidět, jak si zvyká na zámořský led, který je tolik specifický. V české lize ani na mezinárodních turnajích totiž tak úzké kluziště nenajdete, stejně jako fyzický styl hokeje.

„Časem se do toho ale víc a víc dostával,“ okomentoval Jiříčkovy výkony generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekalainen. „Je to tu mnohem tvrdší, než na co jsou evropští kluci zvyklí. Na ledě prostě není místo.“

Jiříček odehrál všechny zápasy s dalším vysoko vybraným borcem, a sice s Dentonem Mateychukem. Ten vypadal v páru silnější. Ne, že by Jiříček vypadal úplně mimo, ale rozhodně nebyl tak dominantní, jak jsme zvyklí.

„Zlepšoval jsem se,“ myslí si o průběhu turnaje sám hráč. „Zápas proti Torontu byl můj nejlepší. Všechno je to tady pro mě nové. Prostě musím hrát tak, jak umím. A každý den do toho dávat úplně všechno."

Otázkou je, co bude dál. Columbus má přibližně měsíc na to, aby se rozhodl, jak situaci rozseknout.

První volbou je návrat do Česka, do domovské Plzně. Ze zákulisí jde vycítit, že tahle možnost rozhodně existuje, a to hlavně v případě, že bude mít Jiříček nemastný neslaný kemp. Naopak velmi nereálně se jeví možnost kanadské juniorky.

Zahrát si může pochopitelně i na farmě. Tam by si navyknul severoamerickému kluzišti i stylu hry, navíc proti zkušeným dospělým chlapům. Navíc by byl blízko prvnímu týmu, kdyby bylo potřeba kdykoliv naskočit.

Vše bude záležet na tréninkovém kempu, který startuje už za pár dní.

