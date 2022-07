Jiříček útočí na první pětku draftu. Kteří Češi to dokázali před ním?

V první pětce draftu 2022 by se měli objevit hned tři zástupci Slovenska a Česka. Kromě Juraje Slafkovského, jehož jméno je často skloňováno s pozicí první, by se mezi nejvýše postavené hráče měli dostat i obránci Šimon Nemec a David Jiříček.

Rodák z Klatov se může stát historicky devátým Čechem, který se umístí mezi nejlepšími pěti hráči daného ročníku draftu. Po letech odlivu talentů se jedná o výraznou vzpruhu pro celý český hokej.

Poslední prognózy hlásí, že Nemcovi by měla patřit pozice čtvrtá a Jiříčkovi příčka pátá. Je tak velmi pravděpodobné, že osmnáctiletý hokejista, jenž v české nejvyšší soutěži v dresu Plzně zasáhl do své už třetí sezony, zamíří do Seattlu (vybírá čtvrtý), Philadelphie (vybírá pátá) nebo Columbusu (vybírá šestý).

Na Jiříčka chodily do zámoří skvělé recenze. Vytáhlý pravák zářil v přesilovkách, kvalitně pracoval do obrany a v ideálních případech se nebál podpořit i útok. Však v Extralize vsítil už osm branek. Letos by se určitě prosadil daleko více, kdyby jej ve druhé polovině sezony nezabrzdilo nepříjemné zranění v oblasti kolene.

Jiříček se v draftu NHL stane nejvýše postaveným českým obráncem od roku 2000, kdy bylo na čtvrté pozici zahlášeno jméno Rostislava Klesly. Kterých osm hráčů z České republiky se už v TOP 5 umístilo?

Patrik Štefan (draft 1999, 1. pozice)

Patrik Štefan na sebe ještě jako náctiletý upozornil především ve Spartě a později i v zámořské IHL. Při draftu 1999 na něj ukázala Atlanta na první pozici, nicméně Štefan smělé předpoklady nikdy nenaplnil. Za hokejisty Thrashers odehrál pět let, přičemž jeho bodovým maximem zůstala sezona 2003/2004, ve které nasbíral 40 bodů. Po výluce, kterou strávil ve Finsku, to zkoušel v Americe ještě jednou. Ani v Dallasu se mu však nedařilo podle představ, a proto už v sedmadvaceti letech zamířil do švýcarského Bernu. Ze zdravotních důvodů svou kariéru ukončil předčasně.

Roman Hamrlík (draft 1992, 1. pozice)

Zlínský odchovanec se stal historicky první českou jedničkou draftu NHL. V devadesátých letech nastupoval za Tampu, v průběhu ročníku 1997/1998 zamířil do Edmontonu. Únor 1998 se stal pro Hamrlíka nezapomenutelným, poněvadž se v japonském Naganu stal olympijským vítězem. Útočně laděný a zároveň důrazný zadák nastupoval i za Islanders, Calgary, Montreal, Washington a Rangers. Rozhodně nezklamal. V NHL odehrál více než 1 500 zápasů. Poptávka elitních týmů po jeho službách trvala dvacet let.

Petr Nedvěd (draft 1990, 2. pozice)

Petr Nedvěd byl vybrán jako druhý v pořadí po Owenu Nolanovi. Ukázal na něj Vancouver, kde strávil tři sezony. Získal i kanadské občanství, proto kolébku hokeje reprezentoval na ZOH 1994. Krátce působil i v St. Louis, Rangers a Pittsburghu. K newyorským Jezdcům se vrátil, v jejich dresu odehrál necelých šest sezon, po kterých byl vytrejdován do Edmontonu. Po štacích ve Phoenixu a Philadelphii se u Olejářů ukázal ještě jednou, v jejich barvách odehrál své poslední zápasy kariéry v NHL. Českou nejvyšší soutěž obohatil parádními výkony mezi lety 2007 až 2014. Na světovém šampionátu 2012 získal s českým týmem bronzovou medaili.

Radek Bonk (draft 1994, 3. pozice)

Po Radku Bonkovi sáhla Ottawa, v jejímž dresu odkroutil vysoký centr deset sezon. Bodově nejúspěšnější období u Senators zažil v ročníku 2001/2002, kdy zapsal sedmdesát bodů v základní části a dalších deset v play-off. Po výluce, kterou odehrál v Třinci a Zlíně, změnil v NHL dres. Dvě sezony nastupoval za Montreal, zámořskou kariéru ukončil v Nashvillu. Stanley Cupu se sice nedočkal, ale v roce 2011 vybojoval s třineckými Oceláři mistrovský titul. Profesionální kariéru zakončil na jaře 2014.

Rostislav Klesla (draft 2000, 4. pozice)

Novojičínský odchovanec nikdy nepatřil mezi ofenzivní esa mezi obránci, směrem dozadu byl však mnohdy nedoceněný. V Columbusu si jeho přínos nemohli vynachválit, proto v barvách Blue Jackets strávil hned deset let. Druhým americkým klubem v NHL, kde Klesla hrával, byl Phoenix. V létě 2014 se vrátil do Třince, kde plnil funkci kapitána. Na český titul ale juniorský světový šampion nedosáhl, jeho Oceláři ve finále 2015 podlehli Litvínovu v čele s výborně chytajícím Pavlem Francouzem. V NHL Klesla zapsal téměř 700 startů.

Pavel Brendl (draft 1999, 4. pozice)

V kanadské WHL Pavel Brendl doslova zářil. Byla mu připisována skvělá budoucnost, nicméně ve Philadelphii, Carolině ani ve Phoenixu se neprosadil. V roce 2006 odešel do Evropy, ve které odehrál zbytek své profesionální kariéry. Procestoval Švédsko, Rusko, Finsko, Německo, Švýcarsko a Slovensko. Chvíli se objevil v české extralize, kde hájil barvy Pardubic a Komety. V Evropě byl velmi žádaným útočníkem, stal se nejlepším střelcem švédské Elitserien i KHL.

Petr Svoboda (draft 1984, 5. pozice)

Svůj nejslavnější moment kariéry zažil 22. února 1998. Jeho branka od modré čáry ve finále olympijského turnaje je dosud tou nejslavnější v dějinách českého hokeje. Petr Svoboda v japonském Naganu patřil mezi nejzkušenější obránce výběru Ivana Hlinky, ostatně do NHL byl draftován už v roce 1984. Čech s kanadským pasem se ihned zařadil mezi základní stavební kameny defenzívy Montrealu Canadiens, se kterým získal v roce 1986 Stanley Cup. V NHL nastoupil do více než 1 100 zápasů, po štacích v Buffalu a Philadelphii kariéru ukončil v Tampě.

Jaromír Jágr (draft 1990, 5. pozice)

Jeden z nejlepších hokejistů všech dob byl draftován až z páté pozice. V roce 1990 se před Jaromíra Jágra vešli Owen Nolan, Petr Nedvěd, Keith Primeau a Mike Ricci. Kladenský rodák však všechny jmenované během své kariéry v zámoří jednoznačně předčil, s 1921 body v 1733 odehraných zápasech je za Waynem Gretzkym druhým nejproduktivnějším hráčem historie. Vystřídal hned několik klubů, přičemž největší úspěchy zažil po boku Maria Lemieuxe v Pittsburghu, se kterým dobyl dva Stanley Cupy. Člen Triple Gold Clubu skončil v nejlepší lize světa v šestačtyřiceti letech. Poté se vrátil do mateřského Kladna, kde roli hrajícího majitele klubu zastává dodnes.

