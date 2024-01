Jiříček o Columbusu, farmě i MS v Praze. Po juniorském čtvrtfinále žasl: Fakt je porazili, jo?

Český obránce David Jiříček se mezi mantinely nejslavnější hokejové ligy světa ještě teprve rozkoukává, ve své sbírce už však má několik mezinárodních úspěchů. Seniorské reprezentaci pomohl po deseti letech půstu k bronzu, o pár měsíců později bral s juniory stříbro. Šestka předminulého draftu se rozpovídala i o své pozici v Columbusu. A co blížící se MS v Praze?

Hokejistům Blue Jackets se letos nedaří dle představ. Ačkoliv Columbus mezi favority na postup do play-off rozhodně nepatřil, bezesporu si představoval, že se mu v první polovině základní části bude dařit lépe. Ve Východní konferenci je předposlední se sedmibodovým náskokem na Ottawu.

I proto se v Columbusu momentálně dívají spíše do budoucnosti. „Pořád jsme mladý tým, ti kluci tady mají dvacet, jednadvacet let. Bude to nějaký čas trvat. Mužstva, která jsou teď nejlepší, mají věkový průměr třeba 27 let. Musíme čekat, až to přijde,“ ví Jiříček.

O víkendu farma, příští týden trip

Klatovský rodák se naposledy v NHL představil 10. ledna v utkání s Winnipegem. V posledních dvou duelech byl zdravým náhradníkem. „Na šanci si musím počkat a hlavně ji potřebuji chytit. Teď jsem třeba dva zápasy nehrál, což je těžké. Na tréninku se ale snažím makat. Pořád tam jsou na NHL velké mezery, což musím zlepšit,“ uvědomuje si.

Jiříček nezasáhne ani do následujícího domácího zápasu s New Jersey, poté ale s týmem pojede na sérii venkovních zápasů do Edmontonu, Calgary, Vancouveru, Seattlu a St. Louis. „Chtějí, abych pravidelně hrál. Na dva zápasy mě čeká farma, v pátek a v sobotu budu hrát v Clevelandu. V neděli bych však měl odletět s Columbusem na desetidenní trip,“ popisuje.

„Snažím se hrát pořád stejně. Draftovali mě jako ofenzivního obránce, takže pevně doufám, že mě nikdy předělávat nebudou. Čekám na šanci, snad ji pak nepustím,“ doufá.

Přestože se Jiříček v posledních utkáních do plánů hlavního kouče Pascala Vincenta nevešel, v NHL se už plně etabloval. K loňským čtyřem zápasům přidal v sezoně letošní dalších 36 utkání, ve kterých zapsal gól i osm asistencí.

„Už se dokonce naučili vyslovovat mé příjmení,“ směje se. „Říkají mi "Jiriček", předtím to bylo "Džiriček". Hned jsem je opravoval, že to není úplně správně,“ doplňuje.

Pochvaluje si také atmosféru v kabině: „Máme tam mladší partu. Jsou tam Adam Fantilli, Cole Sillinger nebo Kent Johnson. Spíše se teda bavím s těmi mladšími. Ze starších je super třeba Erik Gudbranson. Je ale škoda, že už tu není Kuba Voráček, kterého jsem poznal dva týdny. Myslím, že s ním by byla ještě větší sranda.“

Matthews? Strašně silný na puku

Ke klíčovým hráčům současného Columbusu patří Johnny Gaudreau, který si už během svého dlouhého působení v Calgary vysloužil od zámořských novinářů lichotivou přezdívku "Johnny Hockey". „Je skvělé s ním hrát, všichni totiž ví, jaký je to hráč. Je malinkej, hubenej, což musí nějak vynahradit, ale je vidět, že mu to nevadí. Bruslení má skvělé. Mimořádný hráč,“ klaní se Jiříček.

V celkových čtyřiceti zápasech v NHL už český bek okusil hrát proti těm nejlepším hokejistům. V příštím týdnu jej čeká utkání proti McDavidově Edmontonu, nejvíce ale zatím Jiříčka zaujaly hvězdy Toronta: „Když jsou Marner nebo Matthews na ledě, je to znát. Nylander je také výborný. Zejména Matthewse je těžké bránit, protože je strašně silný na puku.“

Před letošním ročníkem Columbus angažoval dva velice zkušené a zároveň kvalitní obránce. Defenzívu Blue Jackets přišli vyztužit Ivan Provorov s Damonem Seversonem. Vnímal to Jiříček jako komplikaci při své cestě do hlavního týmu?

„Samozřejmě jsem si říkal, že to bude náročnější. Byl jsem nějaké dva dny v Clevelandu, pak se zranil Zach Werenski, takže mě povolali nahoru. Teď bojuju. Věděl jsem, že to bude těžké, což opravdu tak je. Tito dva obránci nám hodně pomáhají, jsou kvalitní. Celá obrana, kterou máme, je velmi dobrá.“

Produkt plzeňské hokejové školy něco málo také poodhalil z osobního života v Columbusu. „Bydlím tři minuty pěšky od zimáku, což je super. Deset minut autem máme letiště, tréninková hala je hned vedle zápasové... Je skvělé, že všechno máme na jednom místě. Žije si mi tady dobře. Samozřejmě to není žádná metropole jako Boston nebo New York, někdy je to tady trošku nuda,“ usmívá se.

Dvacítky nám v poslední době jdou. MS V Praze? Ne určitě neřeknu

Davida Jiříčka v posledních dnech potěšil i fakt, že čeští juniorští reprezentanti vybojovali druhou medaili za sebou. Na sociální síti X se krátce po čtvrtfinálovém utkání s Kanadou objevilo video, na kterém je Jiříček zachycen, jak se v průběhu tréninku Blue Jackets raduje.

#CBJ David Jiricek’s reaction to hearing his home nation, Czechia, beat Canada 3-2 in the quarterfinals of the #WorldJuniors: pic.twitter.com/NpMXGSPD8p — Coby Maeir (@CobyMaeir) January 2, 2024

„Přiznám se, že jsem moc nevěřil. Třetí třetinu jsem neviděl, takže jsem říkal: "Fakt je porazili, jo?". Koukal jsem. Jsem za to samozřejmě rád. Třikrát za sebou jsme byli v semifinále, dvacítky nám v poslední době jdou, takže jen tak dál. Jsem ale smutný za bráchu, který se zranil,“ připomíná starší ze sourozenců.

Shodou nešťastných okolností se podobný incident stal také Davidovi na juniorském MS 2022. „Úplně stejné zranění to ale nebylo. Já jsem se mohl po dvou měsících vrátit, skoro bez tréninků a bez zápasů jsem odjel na MS. Vrátil jsem se lepší a silnější, vzal jsem to za správný konec. Snad to tak vezme i Adam,“ věří.

David Jiříček už má ve své sbírce stříbro z loňského MS juniorů i bronz ze světového šampionátu dospělých. Brzy může přidat další reprezentační starty, světový šampionát v Praze se totiž blíží. Naděje Columbusu na postup do play-off jsou minimální, tudíž dvířka do národního týmu se pro talentovaného beka zdají být otevřená.

„Na sto procent je to téma. Když mě trenéři pozvou, určitě neřeknu ne. Budu moc rád a přijedu,“ uzavírá Jiříček.

