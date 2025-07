Peter DeBoer dovedl Stars třikrát po sobě do finále konference. To není špatná vizitka. Jeho podivné komentáře ale asi vedly ke ztrátě důvěry a generální manažer Jim Nill tak musel jednat. DeBoera vyhodil a první červencový den oznámil novou tvář na trenérském postu.

Jde vlastně o tvář staronovou. Šanci dostává Glen Gulutzan.

Věc je pikantní proto, že Gulutzan už jednou Dallas vedl. Bylo to v letech 2011-13. Což je jen tak mimochodem i doba, kam spadá angažmá Jaromíra Jágra u Stars (2012-13). Kuriózní rozměr celé transakci dává fakt, že Gulutzana tehdy odvolal právě Jim Nill, a to jen zhruba dva týdny poté, co byl za Joe Nieuwendyka jmenován do funkce GM.

Pro doplnění obrázku: Nieuwendyk je ten chlápek, co vzkázal fanouškům: „Jágra nikdy nevyměníme, je to naše rocková hvězda“. A dva dny nato ho poslal do Bostonu.

Nuže, historie se opakuje. Nill po dvanácti letech vzal zpět svoje rozhodnutí a dává Gulutzanovi druhou šanci. Dnes čtyřiapadesátiletý kouč strávil posledních sedm let v Edmontonu coby asistent. Byl tedy i u dvou finálových účastí.

„Od svého předchozího působení v Dallasu Glen neúnavně pracoval na tom, aby se etabloval jako jeden z nejrespektovanějších trenérů v NHL,“ řekl Nill. „Jeho rozsáhlé zkušenosti, ať už z pozice hlavního trenéra nebo asistenta, hovoří o schopnosti inovovat a přizpůsobovat se moderní hře, stejně jako budovat vztahy se svými hráči.“

„Glen pracoval s nejlepšími hokejisty na světě a neustále hledal způsoby, jak maximalizovat jejich dovednosti, aby přispěl k týmovému úspěchu. Máme plnou důvěru, že je tou správnou osobou, která pozvedne náš tým na další úroveň.“

Představení trenéra fanouškům bude v tomto případě jednoduché. Dojde k němu ve středu v domácí aréně. Pro Gulutzana to bude třetí štace v pozici hlavního kouče. Po Dallasu vedl v letech 2016-18 ještě Calgary Flames.

„Rodina i já jsme nadšeni, že se vracíme do Texasu, kde jsem před více než deseti lety začal svou trenérskou kariéru v NHL,“ těší se Gulutzan. „Jim a jeho tým vybudovali soupisku, která je jednou z nejtalentovanějších v celé lize. Ty správné figurky jsou připraveny k tomu, abyste mohli soutěžit o Stanley Cup. Jsem nachystán začít se připravovat na příští sezónu.“

Pro Gulutzana je to zajímavá šance, ale musí se mít na pozoru. Nill se s trenéry nepáře. Za dvanáct let v klubu je to jeho šestý muž (předtím Ruff, Hitchcock, Montgomery, Bowness, DeBoer), kterého takto uvádí do funkce.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+