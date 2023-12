Jets vyhlíží návrat zraněními sužovaného Vilardiho!

Posila, která přišla výměnou za trucujícího Duboise, stihla za svůj nový klub jen necelé tři utkání, než přišlo další zranění, kterých už si nová akvizice Winnipegu užila víc než dost. Sám hráč v rozhovoru vyjádřil velkou frustraci, která pramení z doby, kterou musel strávit léčením přivozeného zranění.

Hlavní trenér Jets Rick Bowness novinářům sdělil, že pevně věří, že Vilardi zasáhne do nejbližšího zápasu Winnipegu proti Edmontonu Oilers.

Vilardi zaznamenal 41 gólů a 37 asistencí ve 152 zápasech za Kings poté, co jej vybrali jako celkově jedenáctého hráče ve vstupním draftu NHL 2017. Rodáka z Kingstonu ovšem následně získali Jets jako součást výměny, v níž Pierre-Luc Dubois zamířil ke Kings.

Vilardi v dresu Jets před svým zraněním získal jednu asistenci. Třetí zápas se mu ovšem stal osudným. Vše se odehrálo 17. října, kdy jej srazil k zemi jeho bývalý spoluhráč z Los Angeles Blake Lizotte. Forvard Kings za svůj zákrok v zápase obdržel dvouminutový trest za podražení.

„Hrával jsem s ním hodně. Dělal spoustu takových nebezpečných drobností. Je to věc, o které si možná říkáte, že to byl nepříjemný pád, ale mně to na delší dobu přerušilo sezonu,” řekl Vilardi.

„Byl jsem docela blízko k tomu, že nebudu k dispozici po zbytek sezóny kvůli zranění kotníku, takže je frustrující, když se na takové věci dívám a přemýšlím o tom zpětně. Samozřejmě si nemyslím, že jeho záměrem bylo mi ublížit, ale když děláte takové manévry při hře, je to hodně nebezpečné pro ostatní. Je frustrující, že ten hráč sedí jen dvě minuty na trestné lavici a já se pak musím vypořádat s následky zranění,” řekl Vilardi.

Toto ovšem není jediné zranění, které by současného útočníka Winnipegu omezilo v kariéře. Vilardiho má hodně lidí zafixováno jako skleněného muže, i když on sám tvrdí, že je na tom jeho zdraví mnohem lépe.

„Každý o této historii mluví, vím to. Měl jsem zranění zad, se kterým jsem bojoval, když mi bylo 17, 18 a 19. Teď je mi 24. V rozmezí těchto dob jsem měl loni pouze otřes mozku. Opravdu jsem nebyl nijak extra zraněn, ale je to prostě věc, kterou mi lidé často předhazují.”

