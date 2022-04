Jets už potřebují nutně zabrat, v akci budou také tři nejlepší celky NHL

Hokejová noc z pátku na sobotu sice nenabídne tolik utkání jako ta předchozí, nicméně fanoušci kanadsko-americké NHL se nebudou nudit ani dnes. Nůž na krku mají hokejisté Jets, kteří po třech porážkách potřebují nutně bodovat. Své zápasy mimo jiné sehrají i momentálně tři nejlepší celky celé ligy.

Carolina po méně povedeném vstupu do měsíce dubna své poslední utkání na domácím ledě proti Buffalu zvládla, díky čemuž si udržela dvoubodový náskok na Jezdce z New Yorku na samotné špici Metropolitní divize. Svěřenci Roda Brind’Amoura si tímto vítězstvím už také zajistili účast v letošním play off.

Mužstvo pod taktovkou Barryho Trotze bude jistě po tomto ročníku zklamané. Četná marodka Ostrovany přibrzdila primárně v první polovině sezóny a nyní to s vyhlídkami na play off už nevypadá dobře. I přes dobrou formu Newyorčané na postup do nadstavby ztrácí třináct bodů, což už se zdá být ve dvoubodovém systému téměř neřešitelnou záležitostí, nicméně naděje umírá poslední.

Panteři z Floridy ukazují celou sezónu, že budou patřit mezi největší adepty na zisk Stanley Cupu. V tuto chvíli už má parta okolo Aleksandera Barkova jistou účast v play off a v závěru ročníku tomuto celku půjde jen o vyladění formy a o to, aby se nezranili klíčoví hráči. Dnes je čeká duel proti Buffalu, které sice v posledních týdnech vykazuje velmi solidní výsledky, nicméně Šavle své šance na play off ztratily v podstatě už před několika měsíci.

Atraktivní duel bude k vidění v Amalie Aréně, kde domácí Tampa přivítá své divizní rivaly z Bostonu. Oba celky mají shodně po sedmdesáti zápasech na svém kontě třiadevadesát bodů. Hokejisté Lightning nevyhráli už tři utkání v řadě, což budou chtít jistě dnes odčinit. Tristní bilanci má v poslední době i Ondřej Palát, který se do sítě soupeřů netrefil už sedmadvacet zápasů v řadě, ve kterých si připsal jen sedm asistencí.

Střet dvou divizních rivalů bude k vidění v St. Louis, kde přijede celek z Minnesoty. Jedná se o sousedy v Centrální divizi a je možné, že se právě tyto dva týmy střetnou v prvním kole play off, jelikož se za sebou nacházejí na druhé a třetí pozici. Wild mají v tabulce o jeden bod více, nicméně lepší formu mají Bluesmani, kteří budou moci bodovat už posedmé v řadě.

Na malér si naopak zadělávají hráči Jets. Povětšinu sezóny je tento tým na spodní hranici play off, nicméně poslední tři prohry v řadě poslaly svěřence Davea Lowryho až na jedenácté místo Západní konference se ztrátou osmi bodů na osmý Dallas. Tým z Kanady už potřebuje nutně bodovat, nicméně dnes jim bude v cestě stát nejlepší celek celé NHL, tedy Colorado Avalanche.

Kompletní program:

01:00 Carolina Hurricanes – New York Islanders

01:00 Florida Panthers – Buffalo Sabres

01:00 Tampa Bay Lightning – Boston Bruins

02:00 St. Louis Blues – Minnesota Wild

02:00 Winnipeg Jets – Colorado Avalanche

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+