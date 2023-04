Jet Greaves si z farmy odskočil odbýt brankářský debut proti týmu svého srdce!

Doposud neznámý maskovaný muž se objevil proti Torontu v sestavě Blue Jackets. Přestože Maple Leafs svého soupeře téměř dvojnásobně přestříleli a byli jasně lepší, tak museli hráči kanadského celku potvrdit svoji výhru až v samotném závěru.

Blue Jackets už mají jistotu konce sezony po základní části, takže si mohou dovolit experimentovat v sestavě a napsat před koncem ročníku ještě pár zajímavých příběhů. V posledních duelech dostalo příležitost několik hráčů z farmy, kteří tak na chvíli nakoukli do velkého světa NHL.

Zaujal hlavně Jet Greaves. Maskovaný muž, který nebyl nikdy draftován nastoupil mezi třemi tyčemi proti Torontu, tedy městu, které je vzdáleno asi hodinu cesty od jeho místa narození. O to více byl tedy tento duel pro kanadského rodáka emotivní. Jet Greaves si snad nemohl přát lepší příležitost pro svůj první start, než právě na stadionu Maple Leafs před zraky svých přátel a rodiny.

A že si novic v dresu Blue Jackets řádně opotil triko! Toronto je pověstné jedním z nejlepších útoků v lize a v zápase to jednoznačně potvrdilo. Jet Greaves předvedl několik složitých zákroků a celkem čelil šestačtyřiceti střelám. Vytvořil tak nový rekord v počtu zákroků brankáře při debutu v barvách Blue Jackets. Celkově je napříč celou ligou v této statistice na děleném pátém místě. Nejvíce zákroků měl při své premiéře v roce 2015 Laurent Brossoit a to 49.

Přestože Modrokabátníci zápas do zdárného konce nedovedli a na ledě Toronta padli, tak se na Greavese sypala chvála ze všech stran. Sám gólman stihl i svůj první rozhovor v nejslavnější hokejové lize světa.

„Samozřejmě, že to byl zvláštní den,“ řekl Greaves. „Snažil jsem se to brát jako každý jiný hrací den, ale všechny ty textové zprávy a podobné věci mě rušily.“

Maskovaný muž Blue Jackets byl za svůj výkon v utkání vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

„To je to, pro co hrajete hokej. Je skvělé hrát proti nejlepším hráčům na světě a zjistit, co dokážete. Bylo opravdu výjimečné dostat takovou příležitost.“

