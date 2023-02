Ještě tam nejsme, píše Tortorella fanouškům Flyers

Pro někoho už je to trenérský dinosaurus, jenomže charisma mu upřít nelze. John Tortorella je mužem specifických metod, jazyk ostrý jako břitva. Nebere si servítky k novinářům ani k hráčům. Když před sezónou převzal Flyers, na otázku „co se vám na týmu nejvíc líbí“, odpověděl: NIC.

Teď napsal dopis fanouškům. Držitelům permanentek a členům programu Inside Edge. K nim byl přeci jen opatrnější, až nečekaně smířlivý a jemný. Hráče už si zřejmě vytvaroval k obrazu svému, takže nachází na jejich hře i lepší stránky.

„Na začátku sezóny jsme hledali nastavení a nové standardy pro budoucnost. Nyní, v polovině sezóny, se chci s vámi podělit o to, co na hráčích vidím. Jsem velmi spokojený s nasazením, hladovostí a soutěživostí,“ píše v úvodu Tortorella.

Philadelphia vstoupila do sezóny velmi slušně, z prvních sedmi zápasů pět vyhrála. Pak ale přišel pokles a třeba ve druhé polovině listopadu deset porážek v řadě. Trenér kvituje způsob, jakým hráči čelí nesnázím, mužstvo je prý odhodlané.

Spokojený je i s hrou některých mladých hráčů, které otcovsky nazývá „dětmi“. „Máme tu nějaké děti, které mne ohromily. Někteří dostali hodně minut a velkou odpovědnost, dorůstají v důležité hráče. Právě jejich vývoj je klíčový pro budoucnost.“ Smířlivý je také ke hře veteránů. Předvádí prý ochotu se „přizpůsobit, bojovat a vést na ledě i mimo něj“.

Celkově ale kouč Philadelphie naznačuje, že mužstvo příliš nepokročilo. Tým je zhruba uprostřed nepostupové osmičky, dost daleko od břehů play off. „Chci být upřímný, ještě tam nejsme. Tenhle rok je prvním krokem k obnovení reputace jednoho z nejrespektovanějších hokejových týmů.“

Víc ukáže zbytek sezóny. Nic není ztraceno, ale přehnaná očekávání taky nejsou na místě. Tým buduje novou identitu a potřebuje k tomu i fanoušky. Dopis volá po jejich hrdosti a spolupráci.

Není to poprvé, co Tortorella píše fandům. Totéž učinil už po příchodu do Philadelphie, kdy v otevřeném dopise naznačil, jak chce tým přetvořit. Odborníci vypichují jako klíčovou myšlenku současného sdělení „ještě tam nejsme“. Názorový posun je ale zřejmý. Z polohy „na týmu se mi nelíbí nic, potřebuje od základu změnit“ je tu najednou několik pochval.

„Když nic jiného, je to pozoruhodná změna,“ píše stránka broadstreethockey.com.

