Ještě masku a Rittich chvátal do klece! Proč? Rival z porcelánu má zase smůlu

V NHL kroutí třináctou sezonu, svého času patřil do okruhu adeptů na Vezina Trophy. Tipnete si, kolik mačů za ta léta Darcy Kuemper, letní posila LA kKngs, mezi elitou odchytal? Není jich ani čtyři sta. Nikdy se nepřehoupl přes 60 duelů za sezonu, i kvůli současným trendům. Především mu ale v cestě stálo vlastní tělo. Spousta zranění, někdy běžných, jindy z kategorie bizarních. Smůla se mu lepí na brusle i v této sezoně, stačí si zrekapitulovat poslední týdny.

Kuemper?

Ten má zranění jednoduše pech, (nejen) v posledních letech je téměř jako z porcelánu. Křehký, tuze náchylný k újmě.

Platí to i také v tomto ročníku. 19. října zamířil na marodku poprvé, teď tam nejspíš skončí znovu. Zápas s Coloradem opustil ve třetí třetině předčasně, poté co se ztěžka zvedal po rutinním rozkleku.

Třísla, píšou některé zdroje.

Na plac musel narychlo David Rittich, český svéráz inkasoval jednou ze čtyř střel.

"Kuemps" nešťastné momenty přitahuje jako magnet. V kariéře mu minimálně dvakrát prošla soupeřova čepel skrz mřížku na masce a ohrozila mu oko.

Ostatně jeden z případů vedl v roce 2022 k tomu, že se mezi tři tyče postavil v play-off další smolař Pavel Francouz a šesti výhrami přispěl k jízdě Lavin za Stanley Cupem.

Kuemper letos v létě doufal, že ve čtyřiatřiceti po složité štaci u washingtonských Capitals prožije lepší časy. Tam, kde kdysi už jednou zářil.

V LA. "Těším se na nový začátek," vykládal po výměně, jejíž hlavní figurou byl Pierre-Luc Dubois.

Krok Kings mnohé udivil, protože mistr světa z roku 2021 se potýkal s výkonností, kvůli četným zdravotním trablům se mu nedařilo dostat do tempa a vrátit se do optimální formy.

VIDEO: Kuemperovo další zranění, do akce jde Rittich

Kdekdo Kuempera odepsal.

A že by se mu v Hollywoodu povedlo napsat story o podceňovaném borci, co všem vytře zrak? V tuto chvíli to na takový scénář nevypadá.

Jen co mu to začalo chytat, je podruhé zraněný (možná si obnovil prvotní potíže).

Z jeho zásahů si tak dosud vysloužil největší pozornost ten kuriózní (a neúspěšný) proti Vancouveru. Střelu jednoho z hráčů Canucks chtěl odpálit hokejkou, jenže si dal vlastní gól.

Pokud nyní opět skončí na marodce, Ritticha doplní v hlavním mančaftu Pheonix Copley, který v minulosti vícekrát naznačil, že b v NHL mohl pravidelně chytat, ale dobyté pozice zase vyklidil.

Rittich má kvůli/díky Kuemperovým patáliím více práce, než se očekávalo. Naskočil už devětkrát (zamýšlená jednička má jen o jeden zářez víc).

Copley dosud čapal jednou.

Role dočasného brankáře číslo 1 tak případně připadne jihlavskému rodákovi, kterému se zatím nedaří navázat na báječnou minulou sezonu. Úspěšnost zákroků má 88,7 procenta.

Už dříve ale opakovaně dokázal nepříznivý kurz své hokejové pouti změnit. Teď se mu s velkou pravděpodobností otevírá další šance.

Otočí kormidlem?

