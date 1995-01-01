Ještě lepší, než jsme doufali! Schaefer překonal Orra, Islanders slavili obrat

3. listopadu 15:01Jiří Lacina
Pořádně napjatý závěr předvedli Ostrované z New Yorku v nedělním domácím zápase s Columbusem. Hosté vedli ještě 67 vteřin před koncem 1:2, pak ale vyrovnal Matthew Schaefer a ještě v základní hrací dobře době překlopil výsledek na stranu domácích Simon Holmström.
Rozhodně nelze říct, že by si Patrick Roy angažmá v New Yorku zatím kdovíjak užíval. Teď se ale na konci tunelu objevilo světlo a září s každým týdnem víc a víc. Zdrojem té naděje je Matthew Schaefer. Jednička draftu bez velkých fanfár fascinuje skvělými výkony.
Mladík, který teprve v září oslavil osmnáctiny, vstřelil dva góly ze tří a pořádně se propsal do historie! Schaefer se stal nejmladším dvougólovým obráncem NHL. Nepřekonal nikoho menšího než zázračného kluka s číslem 4, „wunderkind“ Bobbyho Orra.
Orr v trochu jiné době naskočil do ligy rovněž v osmnácti a první dvougólový zápas zaznamenal v 18 letech a 248 dnech (23. listopadu 1966). Schaefer dokázal totéž v 18 letech a 58 dnech. Nejmladší Ostrovan je s 10 body (5+5) druhým nejproduktivnějším hráčem týmu a to je hraje beka!
„Přetlačili jsme je. Je fakt zábava hrát zápasy, kde dáte takhle důležité góly v poslední minutě. Paráda sledovat, paráda hrát,“ tetelil se rodák z Hamiltonu v kanadském Ontariu.
V bráně se dvaceti zákroky podílel na úspěchu David Rittich. Islanders vyhráli druhý zápas po sobě poté, co třikrát za sebou padli.
Patrick Roy byl spokojený hlavně s konstantním tlakem, které jeho mužstvo předvádělo. „Co mě zaujalo nejvíc, že jsme na ně tlačili od začátku do konce, že jsme nepolevili. Pořád jsme do nich šli,“ ocenil kouč vítězů.
Schaefer byl vyhlášen nováčkem měsíce října. Jelikož je narozený v září, hraje tento ročník velmi mladý. Celkově tedy najdete v post-expansion éře (od roku 1967) jen dva hokejisty (pochopitelně jde o útočníky), který zapsali dvougólový duel mladší. Byl to Jordan Staal 21. října 2006 (18 let a 41 dnů) a Pierre Turgeon 21. října 1987 (18 let a 54 dnů).
