Ještě jednou Tučňákem. Fleuryho čeká rozlučka na ledě, naskočí za Pittsburgh

13. září 17:00

Tomáš Zatloukal

Když ze střídačky sledoval kanadský zmar proti Dánům na mistrovství světa, kdekomu bylo Marca-Andrého Fleuryho prachsprostě lidsky líto. Takovou hořkou tečku za kariérou si nezasloužil. Jeden z nejpopulárnějších borců, co NHL v 21. století nabídla, se přece měl loučit jinak... Mysleli si to i ve Steel City. A tak pro muže, co s Penguins slavil třikrát zisk Stanley Cupu, připravili ještě jedno, stylovější good bye.

Fleury?

To je ikona k pohledání.

Jen Martin Brodeur, další ze synů (kdysi) pověstné quebecké brankářské líhně, vychytal v NHL více výher (575).

Než "Flower", smíšek, který má s hokejem snad až milostný vztah.

Penguins dávají trojnásobnému šampionovi NHL, který má ve sbírce i Vezinovu trofej pro top gólmana zámořské profiligy, možnost si vychutnat ještě jednou ovace vestoje.

"Doma". V Pittsburghu, navlečen do dresu svého osudového klubu, který z něj kdysi udělal jedničku draftu a kde strávil 13 sezon své kariéry.

Tučňáci s Fleurym podepsali profesionální zkušební kontrakt a plánují mu dopřát rozlučku přímo v akci - nasadí ho do přípravného zápasu s Modrokabátníky z Columbusu.

"Pro celou naši organizaci je ctí přivítat Marca-Andrého zpátky na pittsburském ledě," říká generální manažer  Pens Kyle Dubas.

"V minulém ročníku jsme všichni byli svědky toho, jaké oblibě a respektu se v NHL těší a co znamená pro hokej jako takový. Pro náš klub má výjimečný význam, nejen kvůli výkonům na ledě, ale také díky tomu, jakou je osobností," pokračoval.

"Všichni v klubu si myslíme, že si se svou rodinou zaslouží uzavřít hokejovou pouť tam, kde kdysi začínala," dodal.

Fleury je rekordmanem Pittsburghu v odehraných duelech (691), výhrách (375) i nulách (44).

