Ještě jednou Tučňákem. Fleuryho čeká rozlučka na ledě, naskočí za Pittsburgh

Když ze střídačky sledoval kanadský zmar proti Dánům na mistrovství světa, kdekomu bylo Marca-Andrého Fleuryho prachsprostě lidsky líto. Takovou hořkou tečku za kariérou si nezasloužil. Jeden z nejpopulárnějších borců, co NHL v 21. století nabídla, se přece měl loučit jinak... Mysleli si to i ve Steel City. A tak pro muže, co s Penguins slavil třikrát zisk Stanley Cupu, připravili ještě jedno, stylovější good bye.
Fleury?
To je ikona k pohledání.
Jen Martin Brodeur, další ze synů (kdysi) pověstné quebecké brankářské líhně, vychytal v NHL více výher (575).
Než "Flower", smíšek, který má s hokejem snad až milostný vztah.
Penguins dávají trojnásobnému šampionovi NHL, který má ve sbírce i Vezinovu trofej pro top gólmana zámořské profiligy, možnost si vychutnat ještě jednou ovace vestoje.
"Doma". V Pittsburghu, navlečen do dresu svého osudového klubu, který z něj kdysi udělal jedničku draftu a kde strávil 13 sezon své kariéry.
Tučňáci s Fleurym podepsali profesionální zkušební kontrakt a plánují mu dopřát rozlučku přímo v akci - nasadí ho do přípravného zápasu s Modrokabátníky z Columbusu.
"Pro celou naši organizaci je ctí přivítat Marca-Andrého zpátky na pittsburském ledě," říká generální manažer Pens Kyle Dubas.
"V minulém ročníku jsme všichni byli svědky toho, jaké oblibě a respektu se v NHL těší a co znamená pro hokej jako takový. Pro náš klub má výjimečný význam, nejen kvůli výkonům na ledě, ale také díky tomu, jakou je osobností," pokračoval.
"Všichni v klubu si myslíme, že si se svou rodinou zaslouží uzavřít hokejovou pouť tam, kde kdysi začínala," dodal.
Fleury je rekordmanem Pittsburghu v odehraných duelech (691), výhrách (375) i nulách (44).
