Ještě jeden rok ve Winnipegu! Dubois přijal kvalifikační nabídku

Pierre-Luc Dubois se sice nedávno nechal slyšet, že by rád změnil působiště. Po Columbusu si nezamiloval ani Winnipeg a chtěl měnit opět dres. Nakonec však přijal kvalifikační nabídku od Jets a minimálně ještě rok bude oblékat dres kanadského celku.

Kanadský rodák se do Winnipegu dostal krátce po začátku sezony 2020/2021. Opačným směrem putoval Patrik Laine a Jack Roslovic. Po výměně se však Dubois nepředvedl ve skvostné formě, během jednačtyřiceti duelů za Jets posbíral dvacet bodů. Uplynulý ročník se mu však vydařil o poznání lépe. V jednaosmdesáti zápasech zapsal solidních šedesát bodů, byl dokonce třetím nejproduktivnějším hráčem celku.

Po sezoně se však jeho manažer jasně vyjádřil k situaci ohledně dalšího působení svého svěřence. „Montreal je město, ve kterém by rád hrál. To je asi vše, co k tomu řeknu.“ Nakonec se však přesun do vysněného Montrealu nechystá, alespoň ne pro tentokrát.

Kanadský útočník nakonec přijal kvalifikační nabídku od Jets, která mu za jeden rok vynese 6 milionů dolarů (cca 144 milionů korun). Po vypršení kontraktu bude chráněným volným hráčem, který bude mít právo se v případě neshod přihlásit k arbitráži.

Ve Winnipegu se nebojí své hvězdy odměnit. Dubois je až šestým nejlépe placeným hráčem svého celku, o tuto příčku se dělí s Nikolajem Ehlersem. Nejvíce si v kanadském městě vydělá kapitán Blake Wheeler, který si ročně přijde na 8,25 milionu dolarů. Lepší plat, než Dubois má například i gólman Hellebuyck či útočníci Connor a Scheifele.

Celek z Centrální divize má aktuálně pod stropem necelých devět milionů. Na podpis ještě čeká chráněný volný hráč Mason Appleton. Možná se v organizaci Tryskáčů dočkáme i nějakých dalších pohybů, jelikož šestadvacetiletý útočník určitě devět milionů ročně pobírat nebude.

