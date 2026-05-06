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NHL

Ještě jeden rok pro veterána. Série může pokračovat!

27. června 19:30

Jiří Lacina

Doba už je taková, že se vámi nikdo nemazlí. Paul Coffey patřil k nejlepším bekům historie, v závěru kariéry ale snad ani nevybaloval kufry. Tak často se stěhoval. Brent Burns zahájil kariéru v Minnesotě, její hlavní část strávil v San Jose, Carolině se hodil jen tři roky a když loni podškrábl Coloradu, netušil na jak dlouho.

Nyní ví, že to budou nejméně dva roky.

Jednačtyřicetiletý Brent Burns podepsal v pátek s Coloradem další roční smlouvu. Jak je v tomto věku obvyklé, zní na skromných 850 tisíc, které se mohou proměnit až ve 2 milióny při splnění výkonnostních bonusů.

NHL tak nepřichází o dvě atrakce. Burns byl už v minulé sezóně nejstarším mužem v lize. Následován Alexem Ovečkinem. O prvním už to víme, o druhém tušíme, že nejspíš taky bude pokračovat.

Končit nemusí ani obdivuhodná série 1007 zápasů odehraných v jednom zátahu. Na Burnse je prostě spoleh. Nemarodí. I v požehnaném sportovním věku je pořád k dispozici. Padnout tak reálně může rekordní šňůra Phila Kessela, který se dostal na 1064 zápasů. Tuto metu může bek Colorada v příští sezóně za plného zdraví překonat.

Burns určitě není v mužstvu jen do počtu, nebo aby „vedl příkladem“. V předešlé sezóně nasbíral v 82 utkáních 35 bodů (12+23). Pro srovnání Filip Hronek, hvězda obranných řad české repre, udělal loni ve Vancouveru 8+40.

V průměru trávil zkušený bek na ledě 18:52 minut za utkání. V play off přidal 0+4 ve 13 duelech při 18:09 času na ledě. Hovoří se o něm jako o možném členovi Hokejové síně slávy. Takové ambice by významně přiživil Stanley Cupem, na který bohužel stále čeká.

Dodejme, že spolu s Burnsem podepsalo Colorado také Bretta Kulaka, a to na čtyři roky za 4,5 miliónu na sezónu. Dvaatřicetiletý obránce stihnul loni nastoupit za tři kluby, Edmonton, Pittsburgh a Colorado. V 83 zápasech nasbíral 1+11.

 

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