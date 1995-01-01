Ještě jeden pokus pro veterána aneb sedmý přestup za sedm let

6. března 20:43Jiří Lacina
Jeho CV je skutečně pestré. S Anaheimem kdysi vyhrál Stanley Cup, bylo to hned v jeho druhé sezóně v NHL. Dohromady tady strávil čtrnáct let. Od té doby se skoro rok co rok stěhuje. Tenhle chlap musí hokej opravdu milovat!
Corey Perry opouští Los Angeles a vrací se do Tampy Bay.
O návrat jde proto, že už tady jednou působil (viz foto). Z Anaheimu šel do Dallasu. Odtud do Montrealu. Pak přišla Tampa, kde vydržel dva roky. Pak Chicago, Edmonton, Los Angeles.
Perrymu bude v květnu 41 let. Loni v červenci podepsal coby čtyřicetiletý volný hráč roční smlouvu s Los Angeles na dva milióny dolarů. Peníze určitě nebyly hlavní motivací. Perry prostě pořád chce hrát, cítí, že má co nabídnout. A skutečně. Profesionálnímu přístupu se od něj může učit každý. Málokdo dosahuje jeho úrovně.
Sezónu v LA každopádně nedohraje. Z jihozápadu USA se stěhuje na jihovýchod. Kings získali na zkušeného útočníka druhé kolo draftu 2026.
Perry zvládl loni za Edmonton i ve svém věku 81 zápasů, v nich nasbíral 30 bodů (19+11). V 22 bitvách play off přidal vynikajících 14 bodů (4+14), což byl za McDavidem, Draisaitlem, Bouchardem a Nugentem-Hopkinsem pátý nejlepší výsledek v týmu.
Tampě pomohl v roce 2022 do finále 11 body (6+5) ve 23 zápasech. Tam bohužel Blesky padly. Jak asi leckdo ví, nezdary ve finále k Perrymu tak nějak patří. Hokejový Jára Cimrman je poslední dobou všude o krok pozadu.
V roce 2020 podlehl ve finále s Dallasem Tampě. V roce 2021 po senzační jízdě s Montrealem zůstal opět na štítu Lightning. Když přestoupil do Tampy, ta zrovna svůj vítězný potenciál vyčerpala a společně nestačili na Colorado. S Connorem McDavidem pak protrpěl obě prohrané finálové série s Floridou 2024 i 2025.
Návrat do Tampy je novou výzvou. Od roku 2019 je to Perryho sedmé stěhování.
Á propos, sázíte?
Hodit nějakou tu kačku na letošní postup Tampy do finále se začíná jevit jako docela dobrý nápad.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.