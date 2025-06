Jenom sedm (statečných). Česká stopa v play off NHL se dotkla historického minima

Teoreticky může pořád potěšit česká srdce Tomáš Nosek. V prvním kole proti Tampě sice nenastupoval, v úvodu série s Torontem rovněž ne, pak ale naskočil, a třebaže jeho icetime není závratný a bodový zápis ještě skromnější (0+3), aspoň pravidelně hraje.

Pokud Florida finále dotáhne, bude i Noskovi patřit prsten pro vítěze.

Jinak byla ale česká účast v letošním play off nad jiné skromná. Dohromady naskočilo jen šest našich hráčů v poli (Hertl, Nečas, Faksa, Nosek, Palát, Kämpf), z toho ještě centr Toronta v jediném zápase. Brankář Dobeš (na snímku) si zachytal za Montreal třikrát.

Z hlediska účasti je sedm mužů nejnižší počet Čechů od totalitních časů, kdy hráli NHL jen emigranti a vysloužilí třicátníci s povinností posílat půlku platu domů státu. Pokud Nosek nějaký nepřidá, zapíšou letos Češi jen 19 bodů. Pro nižší číslo musíme do sezóny 1986-87.

Na vrcholu jsme byli na přelomu tisíciletí, kdy to až do finále dotáhli Ďáblové Eliáš (23 bodů), Sýkora (22), Holík (16), na straně vítězů Hejduk (23). Tučňáci z Pittsburghu (Jágr, Straka, Lang, Hrdina, Beránek) hráli pod Ivanem Hlinkou finále konference. Eliáš, Hejduk a Sýkora skončili v roce 2001 na druhém, třetím a čtvrtém místě produktivity play off.

Úplně nejvyšší počet třiceti Čechů zasáhl do pohárových bojů NHL po výluce, v sezóně 2005-06.

Následuje přehled české účasti v play off NHL rok po roce:

(sezóna, hráči v poli + brankáři, v závorce počet bodů)

86-87 5 + 0 (16 bodů)

87-88 6 + 0 (36 bodů)

88-89 6 + 0 (24 bodů)

89-90 8 + 0 (19 bodů)

90-91 10 + 1 (52 bodů)

91-92 11 + 1 (59 bodů)

92-93 11 + 1 (43 bodů)

93-94 10 + 1 (30 bodů)

94-95 10 + 1 (46 bodů)

95-96 10 + 0 (69 bodů)

96-97 17 + 1 (37 bodů)

97-98 20 + 1 (52 bodů)

98-99 24 + 1 (59 bodů)

99-00 21 + 2 (123 bodů)

00-01 22 + 3 (144 bodů)

01-02 22 + 2 (87 bodů)

02-03 25 + 1 (106 bodů)

03-04 22 + 3 (52 bodů)

04-05 výluka

05-06 30 + 0 (131 bodů)

06-07 22 + 2 (86 bodů)

07-08 23 + 1 (115 bodů)

08-09 16 + 0 (48 bodů)

09-10 17 + 0 (61 bodů)

10-11 15 + 1 (69 bodů)

11-12 22 + 0 (89 bodů)

12-13 13 + 1 (69 bodů)

13-14 13 + 0 (36 bodů)

14-15 15 + 3 (38 bodů)

15-16 15 + 2 (40 bodů)

16-17 12 + 0 (20 bodů)

17-18 15 + 2 (82 bodů)

18-19 12 + 1 (56 bodů)

19-20 15 + 4 (81 bodů)

20-21 7 + 2 (48 bodů)

21-22 10 + 4 (57 bodů)

22-23 11 + 1 (45 bodů)

23-24 9 + 1 (29 bodů)

24-25 6 + 1 (19 bodů)

zpracování dat: Radek Černý + Jiří Lacina

